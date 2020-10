Auch wenn in diesem Jahr die großen Oktoberfeste coronabedingt ausfallen müssen, heißt das noch lange nicht, dass man darauf komplett verzichten muss. Wer sich seine ganz privaten Wiesn nach Hause holen möchte, ist, was das Kulinarische betrifft, bei der Metzgerei Seitz in Markdorf genau an der richtigen Adresse.

Schweinswürstchen mit Krautschupfnudeln, gegrillte Schweinshaxe mit Kartoffelsalat oder Spanferkelbraten mit Biersoße, Bratkartoffeln und Krautsalat, klingen nicht nur herrlich, sondern schmecken auch so. Diese Schmankerln und noch einige mehr werden während der Oktoberfestwoche von Montag, 5. Oktober, bis einschließlich 10. Oktober im Metzgerei-Imbiss täglich frisch zubereitet angeboten.

Darüber hinaus gibt es eine feine Auswahl an hausgemachten Leber-, Semmel-, Speck- und Spinatknödeln, die als Beilage jedes Gericht kulinarisch abrunden. „Die Oktoberfestwoche ist schon ein Höhepunkt bei uns im Jahr, viele unserer Kunden erwarten sie schon sehnsüchtig“, erklärt Metzgermeister Georg Seitz. Zudem betont er, dass sämtliche Beilagen wie Kartoffelsalat, Knödel oder Schupfnudeln sowie der Obazda-Käse frisch und hausgemacht sind: „Auf Qualität und Frische legen wir ganz besonderen Wert, denn das sind wir unseren Kunden schuldig, daher kommt auch sämtlichstes Fleisch, das wir verwenden, aus der Region.“

Dafür stehen unter anderem auch die vielen Fleisch- und Wurstprodukte, die bei Qualitätsprüfungen Goldmedaillen erhalten haben. Dazu gehören die Weißwürste – nach Münchner Rezeptur – sowie der Fleischkäse und die Bierwurst bayerischer Art.

Ebenfalls im Angebot: Deftige Schweinshaxen, saftige Hähnchen oder knuspriges Spanferkel. Dazu Verkaufsleiterin Judith Seitz: „Damit wir immer genügend vorrätig haben, bitten wir unsere Kunden, rechtzeitig bei uns zu bestellen, einfach im Laden vorbeischauen oder anrufen, ganz einfach.“ Metzgermeister Georg Seitz und sein freundliches Team sind bereit und freuen sich über reichlich genussfreudige Kundschaft.