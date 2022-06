Das 44. Markdorfer Stadtfest findet von Freitag, 17. Juni bis Sonntag, 19. Juni statt. Die Besucher können sich von einem attraktiven und umfangreichen Unterhaltungsprogramm – sowohl für Kinder als auch Erwachsene – verzaubern lassen und die vielseitigen kulinarischen Köstlichkeiten der Vereine in den gemütlichen Lauben vor der historischen Innenstadtkulisse genießen.

Stadtfesteröffnung

Drei Jahre lang mussten die Stadtfest-Fans zwecks der Corona-Pandemie sehnsüchtig warten, um ihre beliebte Heimatveranstaltung wieder besuchen zu dürfen. Eine kleine Änderung gibt es: Die Eröffnung des Festes mit Bieranstich und Einweihung des sanierten Latscheplatzes findet am Freitag um 18.30 Uhr am Latscheplatz statt, musikalisch umrahmt wird dies von der Dirty River Jazz Band. Am Abend ist mit der BrossBeats und Chris Metzger für beste Stimmung auf der Rathausbühne und Marktplatz gesorgt.

Viele Gruppen dabei

Rund 20 Vereine und Einrichtungen beteiligen sich beim Stadtfest und legen sich mächtig ins Zeug, um ein buntes Rahmenprogramm und kulinarische Abwechslung bieten zu können. Die Besucher dürfen sich auf Leckereien wie Kartoffelsuppe, Lumpensalat, Flammkuchen, Hähnchen vom Grill, Maultaschen, Fisch im Bierteig, Holzofendinnele und Schinken-Käse-Seelen freuen. Bei den Getränken reicht das Angebot von alkoholfreien- und Mixgetränken über Cocktails und Bowle bis hin zu Wein, Bier und verschiedenen Sektvariationen.

Theater in der Stadthalle

In der Stadthalle wird an allen Stadtfesttagen um 17 Uhr das Musical „Annie“ aufgeführt. Für die kleinen Besucher gibt es in der Kirchgasse einen Kinderflohmarkt und die Schulgasse wird zur Spielstraße: „Spiel und Spaß auf der Gass“ mit tollen Aktionen, Überraschungen, Bastelangeboten und Karussell. Das Jugendcafé Zepp präsentiert sich, es gibt einen Kletterturm und eine Karaoke-Dusche. Wer sich traut, sucht sich einen tollen Song aus und stellt sich mit oder ohne Vorhang in die Dusche.

Unterhaltung

Am Samstagabend sorgen „Afterglow“ und „Kehlbach-Express“ für Stimmung. Am Sonntag spielen unter anderem „Holzless – What a Böhmisch“, der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr, die Stadtkapelle Markdorf, die Musikvereine Riedheim und Ittendorf sowie die Jagdhornbläsergruppe.