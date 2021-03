„Gesund und solide wachsen und dabei immer den höchstmöglichen Qualitätsanspruch im Auge behalten“, heißt die Firmenphilosophie der Immoplan GmbH. Der nächste Schritt des gesunden Wachstums ist mit dem Umzug von Markdorf nach Bermatingen mit größeren Büroflächen getan. Der nächste Schritt ist nun, den Mitarbeiterstamm von derzeit sechs Mitarbeitern weiter auszubauen.

Die Immoplan GmbH ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, dass in der Bodenseeregion eng vernetzt und verwurzelt ist. Das Unternehmen verwaltet an 24 Standorten in den Gebieten Baden-Württemberg, Bayern und schwerpunktmäßig dem Bodenseekreis über 1500¦Wohn- und Gewerbe-Einheiten in über 60 Projekten. Seit über 41 Jahren ist Firmengründer Raimund Reck erfolgreich in der Immobilienbranche tätig. 2010 stieg seine Tochter Rebecca¦Reck in den Betrieb ein, seit zwei Jahren ist sie geschäftsführende Gesellschafterin.

Um dem wachsenden Platzanspruch gerecht zu werden, ist das Unternehmen aus Markdorf nach Bermatingen gezogen und hat seinen Firmensitz nun in den Büros des ehemaligen Maschinenbauunternehmens Rohwedder AG gefunden. „Wir freuen uns, im bisherigen Bürogebäude wurde es einfach zu beengt, und wir hätten räumlich nicht die Möglichkeit gehabt, zukünftig weiter zu wachsen“, freut sich Raimund Reck über den Umzug.

Zweite Generation

Stolz ist der Geschäftsführer, dass ihm neben seiner Frau Erika auch seine beiden Kinder Rebecca und Marius den Rücken stärken und somit die zweite Generation des Unternehmens gesichert ist.

Als „Hauptgewinn“ bezeichnet Familie Reck ihre zwei buchhalterischen Mitarbeiterinnen Elisabeth und Tamara Züfle. „Wir sind glücklich, dass die beiden Damen Züfle sehr ambitioniert sind und uns eine große Hilfe sind“, spart Rebecca Reck nicht mit Lob. Frisch ins Unternehmen ist Marius Reck als Master Ingenieur Projektmanagement und Gesellschafter im Vorjahr eingestiegen.

Die Aufgaben im Familienbetrieb sind klar aufgeteilt. Raimund Reck hält die Fäden des Unternehmens zusammen. Rebecca Reck ist verantwortlich für die Bereiche Verwaltung, Verkauf und Immobilienbewertungen. Erika Reck betreut den Bereich Vermietung. Marius Reck ist für die Bereiche Sanierungen, Baubegleitung, Projektentwicklung, technische Abwicklung sowie das Projektmanagement zuständig. Elisabeth und Tamara Züfle widmen sich der Kundenbetreuung und sind meist erste Ansprechpartner für alle Belange rund um buchhalterische Themen. „Uns ist es wichtig, unseren Kunden immer eine hohe Betreuungs-Qualität bieten zu können, weshalb wir uns selbst verpflichten, einen hohen Ausbildungs- und Weiterbildungsstand zu gewährleisten“, versichert Rebecca Reck.

Die Immoplan GmbH bietet Rundum Sorglos-Pakete für: Wohneigentümer-Verwaltung, Mieter-Mietverwaltung, Immobilien-Verkauf, Immobilien- und Grundstücksbewertungen, Wert-Gutachten sowie Projektsteuerung und Consulting für Neubauten und Sanierungen.