Markdorf – Im gesamten Februar sind die „alten“ Markdorfer Einkaufsgutscheine mehr wert als die „jungen“. Jeder Geschenkgutschein, der vor dem 31. Dezember 2018 ausgestellt wurde, ist eigentlich verfallen (drei Jahre Verjährung). Markdorf Marketing gibt den „alten“ Gutscheinen noch eine Chance und hat sich hierfür eine besondere Idee parat. „Wir polieren den alten Gutschein auf und geben einen neuen 10 Euro Gutschein oben drauf“, erklärt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Dem ganzen setzt Lucie Fieber noch einen drauf: Sollte jemand mehrere alte Markdorfer Einkaufsgutscheine von 2018 und älter besitzen, so erhält dieser für jeden „alten“ Gutscheine einen weiteren 10 Euro Gutschein.

Mitmachen ist ganz einfach: Den oder die abgelaufenen Gutscheine zu Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14 zu den Öffnungszeiten mitbringen, die Nummer wird dort kurz erfasst und dann kann eine neuer 10 Euro Gutschein als Belohnung mitgenommen werden. Über 80 Einlöse-Stellen von Einzelhandel bis Autohäuser, Gastronomie, Einkaufsmärkte und Dienstleister nehmen diese Einkaufsgutscheine in Markdorf an. Leichter kann man sein Geld nicht verdoppeln, so macht Einkaufen Spaß

Der 40-seitige Markdorfer Einkaufsführer ist der ideale Wegbegleiter, um das passende Geschäft für seine Einkaufsgutscheine zu finden. Über 90 Firmen aus Handwerk, Handel, Gastronomie, Dienstleister, Gesundheit, Kultur, Freizeit, Immobilien und Hofläden sind dort mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten aufgeführt. Ein integrierter und ausklappbarer Stadtplan ist behilflich, alle Geschäfte mühelos zu finden.

Der Markdorfer Einkaufsführer gibt ebenso Hinweise, welche Geschäfte und Firmen barrierefrei erreichbar sind, oder ob Informationen von diesen Geschäften über Facebook und Instagram abrufbar sind.

Jugendliche finden Ansprechpartner und Freizeitmöglichkeiten, und Fans von Wochenmärkten und Hofläden kommen ebenfalls auf ihre Kosten, um alle benötigte Informationen zu erhalten. Die Einkaufsführer liegen in vielen Markdorfer Geschäften zur kostenfreien Mitnahme aus, ebenso sind diese beim Markdorf Marketing in der Geschäftsstelle oder im Tourismusbüro und bei vielen Gastgeber zu finden.

Der Markdorfer Einkaufsführer wurde so konzipiert, dass dieser sehr viel Informationen im handlichen und leicht transportierbaren Format beinhaltet. Der Einkaufsführer passt daher mühelos in nahezu jede Hemd- oder Handtasche. Der Markdorfer Einkaufsführer und Einkaufsgutschein sind nur zwei kleine Beispiele, die zeigen, dass die Gehrenbergsstadt bezüglich Einkauf, Freizeit, Kultur und Gastronomie viel zu bieten hat.

Markdorf Marketing

Der eingetragene Verein wurde am Donnerstag, 11. März 2010 gegründet. Mitgliedsvereine und -organisationen sind die Stadt Markdorf, die Aktionsgemeinschaft, der PCSM (Proma Werbegemeinschaft), der Wirtschaftskreis sowie die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Georg Riedmann (Vorsitzender), Silke Sulger (2. Vorsitzende), Dietmar Bitzenhofer (Kassierer) und Uwe Achilles (Schriftführer). Des Weiteren sind Beiräte aus verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft vertreten. Geschäftsführerin und Ansprechpartner im Standortmarketing ist Lucie Fieber.

Kontakt:

Markdorf Marketing e.V.

Hauptstraße 14

88677 Markdorf

Telefon: 0¦75¦44/500¦266

E-Mail:

marketing@markdorf.de

Internet: https://markdorf-marketing.de