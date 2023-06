Markdorf – Noch eine Woche, dann findet wieder das Markdorfer Stadtfest statt – und das zum 45. Mal. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni., können sich die Besucher der Stadt von einem attraktiven und umfangreichen Unterhaltungsprogramm sowohl für Kinder als auch Erwachsene verzaubern lassen. Zudem dürfen sie sich auf vielseitige kulinarische Köstlichkeiten der Vereine in den gemütlichen Lauben und Ständen vor der historischen Innenstadtkulisse freuen.

Die Eröffnung des Festes nimmt Bürgermeister Georg Riedmann mit einem Bieranstich um 19 Uhr auf der Rathausbühne vor, musikalisch umrahmt wird dies von der Dirty River Jazz Band. Am Abend ist hier mit Chris Metzger (20 Uhr) und der Party-Band BrossBeats und für beste Stimmung gesorgt.

Die kleinsten Besucher dürfen sich am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Kinderflohmarkt im Feilschen üben, bevor zwei Stunden später die Bewirtung beginnt. Gleichzeitig startet das Kinder.- und Unterhaltungsprogramm. Am Samstagabend sorgen Gianni Dato I Spice project um 20 Uhr und DJ. Peter S. ab 22.30 Uhr auf der Rathusbühne, Rent A Bänd ab 20.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz für Stimmung.

Der dritte Festtag startet mit einem vom Musikverein Ittendorf mitgestalteten ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf der Rathausbühne, bevor eine Stunde später die Bewirtung rund das Unterhaltungsprogramm startet. „Die Krainer“ sorgen ab 11.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz, der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf (13.15 Uhr) die Jagdhornbläsergruppe Markdorf (14 Uhr), der Musikverein Riedheim (15 Uhr) und die Stadtkapelle Markdorf (18.30 Uhr) auf der Rathausbühne für die musikalische Unterhaltung. Ansonsten lockt ein Rahmenprogramm unter anderem mit Kletterturm, Specksteinschnitzen, Karaoke-Dusche, Tanz- und Judovorführungen sowie ein Zweitakt-Freundschaftstreffen für viel Abwechslung. In der Stadthalle führt das Theater „kreuz & quer“ an allen Stadtfesttagen um 17 Uhr das Stück „Du spinnst wohl“ auf.

Zahlreiche Vereine und Einrichtungen beteiligen sich und legen sich mächtig ins Zeug, um ein buntes Rahmenprogramm und kulinarische Abwechslung zu bieten. Während des Fetes ist das Festbüro im Infostand, Marktstraße, jeweils bis 21 Uhr geöffnet: Am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.