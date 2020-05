Im Markdorfer Fachgeschäft Optik Gölzer herrscht Freude: „Wir sind überglücklich, nach der Kurzarbeitszeit während der Lockdown-Phase jetzt endlich wieder im vollen Umfang für unsere Kunden da sein zu können“, sagt Optikermeister Ulrich Gölzer.

Gefeiert wird dieser Anlass mit einer „Back to Life“-Aktion in den Geschäftsräumen in der Hauptstraße¦8. Während dieser Aktion erhalten Gölzer-Kunden bis einschließlich 6.¦Juni Rabatte von 20¦Prozent auf das gesamte Warensortiment. Von dieser Aktion ausgenommen sind Pflegemittel sowie Sonderangebote.

Die „Back to Life“-Aktion soll auch eine Geste sein, dass man in der Krisenzeit zusammenstehe und somit ebenfalls einen Beitrag leisten wolle, um den Geldbeutel etwas zu schonen, ergänzt der Unternehmer. Das genannte Sparangebot gilt für: Sonnenbrillen, Fassungen, Gleitsichtgläser, Einstärkengläser, getönte Gläser und Kontaktlinsen.

Als weiteren Service bietet das Gölzer-Team den Kunden im Eingangsbereich kostenfreie Masken sowie Desinfektionsmittel an. „Da wir systemrelevant sind, hatten wir bereits vor dem Corona-Lockdown einen hohen Hygienestandard, den wir natürlich den Umständen entsprechend nochmals erhöht und angepasst haben, um unsere Kunden und Mitarbeiter zu schützen“, berichtet Gölzer.

Für Brillenträger, die sich gerne sportlich betätigen, gilt das Optikerfachgeschäft Gölzer als Top-Adresse. Denn Inhaber Ulrich Gölzer übt selbst viele Sportarten aus und er weiß deshalb genau, was eine Sportbrille alles bieten muss, um perfekt zu sein. So hat der Sportbrillenprofi die wohl besten Sonnenbrillen-Hersteller wie beispielsweise Oakley oder Head im Programm. Ebenso modernste Augen- und Brillen-Messgeräte sowie einen eigenen Windkanal, mit dem alle Sportbrillen auf Funktionalität und optimalen Sitz geprüft werden können.

Qualität nimmt bei Optik Gölzer einen sehr hohen Stellenwert ein. Und so stehen nicht nur drei Augenoptikermeister und ausgebildetes Fachpersonal für die Kunden bereit, sondern es wird ebenfalls darauf geachtet, dass Brillenträger ein überdurchschnittlich großes Angebot an Markenbrillen sowie neueste Trends vorfinden.

Eine eigene Werkstatt im Haus ist nur ein weiterer kleiner Auszug aus dem großen Service-Programm des Brillenspezialisten. Als Vorzeigeunternehmen seiner Branche hat der Meisterbetrieb in der Vergangenheit schon mehrfach hohe Auszeichnungen erhalten.