Bermatingen-Ahausen – Das Ahauser Autohaus Sailer präsentiert den neuen Subaru Solterra. Mit dem Solterra startet Subaru in Europa in die Ära des vollelektrischen Allradantriebs und setzt damit einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Marke. Bereits sein Name, zusammengesetzt aus den lateinischen Begriffen für Sonne (Sol) und Erde (Terra), signalisiert, dass Nachhaltigkeit beim Subaru Solterra und seinem innovativen Antriebskonzept einen ganz außergewöhnlichen Stellenwert besitzt. Laut Hersteller ein wahrer Alleskönner mit Allradantrieb und hoher Bodenfreiheit. So nachhaltig wie praxistauglich.

In der Fachpresse ist von einem Meilenstein der Allrads-Antriebstechnik im Elektrosegment die Rede, „weil es tatsächlich das erste Elektroauto ist, das einen wirklich geländetauglichen Allradantrieb hat. Dieser Subaru ist der erste, der die Geländetauglichkeit effektiv auf die Straße bringt.“ In der Beschreibung des Stromers heißt es weiter, dass je ein elektrischer Motor vorn und hinten zusammen permanent alle vier Räder antreiben. „Ein sehr tiefer Schwerpunkt verbindet sich beim Solterra mit einer für Elektrofahrzeuge außergewöhnlich hohen Bodenfreiheit. Intelligente Assistenzsysteme sorgen für ein stabiles und sicheres Fahren auch auf rutschigen Straßen, anspruchsvollen Serpentinen, steilen Hängen, holprigen Schotterpisten bis hin zu verschneiten Strecken. Ein weiterer Pluspunkt ist die achtjährige Werksgarantie.“

Citroën ë-C4

Einen extravaganten Elektro-Crossover für den Kompaktklasse-Markt bietet die Automarke Citroën mit dem ë-C4, die bei Autohaus Sailer auf der Ausstellungsfläche präsentiert wird. Das schicke, praktische und komfortable Elektroauto, punktet mit gutem Verbrauch zum fairen Familien-Preis.

Wer auf Fahrspaß auf zwei Rädern und dies am liebsten geräuscharm und abgasfrei setzt, wird bei Autohaus Sailer ebenso fündig. „Unsere Horwin E-Roller in der 50 und 125 Kubikzentimeter-Klasse finden bei unseren Kunden eine steigende Beliebtheit“, erklärt Geschäftsführer Manuel Sailer, der zusammen mit seinem Bruder Marc Sailer das Familienunternehmen in zweiter Generation führt.

Für die Kunden, die den sportlichen Fahrstil bevorzugen, hat das Autohaus mit dem Subaru BRZ ein besonderes Angebot parat. Die zweite Generation des Herzensbrechers von Subaru ist in Deutschland eigentlich nicht Teil der Modellfamilie. Doch Subaru holt eine streng limitierte Sonderauflage seines Sportwagen mit 300 Stück des heckgetriebenen Subaru BRZ in zwei Ausstattungsvarianten nach Deutschland.

