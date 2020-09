von Christiane Keutner

Das jüngste Ergebnis lassen den SC Markdorf (SCM) und seinen neuen Trainer Wolfgang Stolpa hoffen: Nach dem verlorenen 6:1 im ersten Heimspiel gegen den FC Öhningen-Gaienhofen mit einer guten ersten und weniger erfolgreichen zweiten Halbzeit gab es keine Schuldzuweisungen. Das Team überlegte sich vielmehr, wie man das nächste Spiel angehen könne: Aach Linz war, verglichen mit Öhningen, ein gleichwertiger Gegner und man erreichte, auch dank des überragenden Torwarts Alexander Koch, mit 0:0 den ersten Auswärtspunkt. „Die Mannschaft hatte die Moral und sie haben sich gegenseitig gepuscht“, berichtet Wolfgang Stolpa weiter. Eine Herausforderung seien die weiteren Spiele in der „relativ interessanten Bezirksliga mit guten Mannschaften“. Das werde ihnen alles abverlangen.

Abgänge erschwerten den Neuanfang

Seit Januar trainiert er die Markdorfer. Nach fünf Wochen kam der Corona-Stillstand, danach erschwerten relativ viele Abgänge den Neuanfang. „Wir haben die Erste mit Spielern der Zweiten und Dritten verstärkt“, sagt er und legt die großen Ziele des SCM dar: „Wir wollen eine neue Mentalität im Verein.“ Es gehe um Charaktereigenschaften der Spieler, den Umgang miteinander auf und neben dem Platz, um Elementares. Das habe erst mal nichts mit Fußball an sich zu tun; man wolle das Vereinsleben und den Gesamtverein in den Vordergrund stellen. „Wir wollen aber nicht nur nett und toll sein, sondern auch auf dem Platz etwas erreichen. Klares Ziel ist der Liga-Erhalt und die zweite und dritte Mannschaft sollen Bestand haben.“ Alle Spieler hatten ihr Bleiben zugesagt, das sei ganz wichtig in der Außendarstellung.

Stolpa fühlt sich „unglaublich wohl“ beim SCM

Stolpa fühlt sich als Trainer beim SCM „unglaublich wohl“. Es mache Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten, er sei zufrieden und er hofft, die Arbeit spiegle sich im Ergebnis: „Spätestens im Juni 2021, gerne vorher.“ Er ist eine bekannte Fußballgröße: Der 53-Jährige, vierfacher Vater und Gladbach-Fan, wohnt in Steißlingen. Er war in der U15-Nationalmannschaft, 13 Jahre im Profibereich in der Schweiz, Torwarttrainer beim FC Schaffhausen, FC Luzern und FC Winterthur, parallel Cheftrainer beim FC Radolfzell und FC Singen und betreibt eine Torwartschule. Dem SCM hatte er zugesagt, da es ein homogener und zielorientierter Verein sei: „Das war für mich interessant und Motivation.“ Der zweieinhalbjährige Abstiegskampf hatte seinen Vorgänger zum Rücktritt bewegt. Nach Empfehlung von Jugendkoordinator Ewald Schmid und Gesprächen hatten SCM und Stolpa festgestellt, dass „Profil und Biochemie passen“.