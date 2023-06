Der Rindenmulch liegt schon. Sodass selbst die schwungvollste Rutschpartie kein schmerzhafte Ende mehr nehmen würde. „Der Rutschenturm ist betriebsbereit“, erklärt Gregor Depta, Landschaftsarchitekt vom Überlinger Planungsbüro Freiraumwerkstadt. Er ist mit der Gestaltung des Außengeländes rund um die neue Turnhalle bei der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule befasst.

Diese Luftbildaufnahme entstand im Mai 2023: links die Schule, rechts die neue Turnhalle. | Bild: Gerhard Plessing

Schüler können Kletteranlage bald nutzen

Die Schüler können sich am schmalen Kletternetz der neuen Rutsche also noch vor Ferienanfang hocharbeiten, um anschließend auf der glatten Fläche der Kastenrutsche hinabzugleiten. „Wir haben das Metall von der alten Anlage übernommen“, erklärt Janett Richter. Die Mitarbeiterin des städtischen Bauamts erinnert an die frühere Kletteranlage mit eigener Hütte und Hängebrücke. Sie musste demontiert werden, als der Bau der neuen Turnhalle an der Jakob-Gretser-Grundschule startete. Wegen ihrer marode gewordenen Bausubstanz konnte sie aber nicht wiederaufgebaut werden.

Gregor Depta, Landschaftsarchitekt vom Überlinger Planungsbüro „Freiraumwerkstadt“ freut sich über die fertig gewordene Kletteranlage. | Bild: Jörg Büsche

Die Rutsche auf dem unteren Schulgelände wartet auf ihre Nutzer. | Bild: Jörg Büsche

Noch fehlt der Rasen

Auf dem Wiesenstreifen zwischen Turnhalle und Pestalozzistraße steht bereits ein weiteres, viel größeres Klettergerüst. Und die Sicherheitsabnahme geschieht gerade. Doch gilt es noch einen Rasen einzusäen. „Hier müssen sich die Kinder noch etwas gedulden“, erklärt Janett Richter. Unmittelbar vor der Fertigstellung sind auch die Boulderwände an der Südfassade der Halle. Die bunten Griffe laden schon zum Hochklettern ein.

Was geschieht an der Grundschule? Bei dem Bauprojekt Jakob-Gretser-Schule handelt es sich um zwei unabhängige Vorhaben. Zum einen wird das alte Schulgebäude in der Pestalozzistraße saniert und umgebaut. Zum anderen entsteht im Freigelände vor der Schule eine Einfeldsporthalle mit zwei Fachklassenräumen. Die Sporthalle beziehungsweise die dort erstellten beiden Fachklassen werden in den nächsten Monaten fertig. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Schulgebäude werden sich noch länger hinziehen – bis Ende 2024. Für die Sanierung des Grundschulgebäudes und den Bau der neuen Einfeldsporthalle wurden ursprünglich rund 11 Millionen Euro veranschlagt. Die Kostensteigerungen haben die Sporthalle inzwischen rund 300.000 Euro teurer werden lassen. Sie war mit fünf Millionen kalkuliert worden.

Salat aus dem Schulgarten

Zum Ernten lädt der neu angelegte Schulgarten ein. „Wir haben etwa 100 Quadratmeter für Obst und Gemüse“, erklärt Lehrerin Simone Metzger. Mit den Schülern aus ihrer „Gemüse-Ackerdemie“ hat sie erst neulich einen Salat zubereitet. „Hier lernen die Kinder, woher ihr Essen kommt.“ Pflanzen, Ernten, Genießen – alles zusammen und fächerübergreifend, aus Sicht der Grundschullehrerin „eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder“.

Lehrerin Simone Metztger zeigt Bauamtsmitarbeiterin Janett Richter, was die Schüler angepflanzt haben. | Bild: Jörg Büsche

Sporthalle wird bereits genutzt

Beim Weg in die Sporthalle kommt gerade Julia aus der Tür. Die Schülerin hat ihre Klarinette in den Musikraum gebracht, neben dem Werkraum eine der beiden zusätzlichen Fachklassen, die im Hallengebäude entstanden sind. „Man hat hier einen gigantischen Ausblick“, zeigt Janett Richter. Doch nicht heute, denn die Schweizer Berge verhängt ein Schleier aus hellgrauem Dunst. Seit Mitte Mai wird die Halle genutzt – von Schülern, aber auch von Markdorfer Sportvereinen, erklärt die Bauamtsmitarbeiterin.

Wird bereits genutzt: die neue Einfeldsporthalle. | Bild: Jörg Büsche

Kontrastreiche Farbabstimmung im Gebäude. | Bild: Jörg Büsche

Ob die Nutzer auf dem Weg zu Toren und Turngeräten die ausfeilte Farbkombination wahrnehmen, bleibt offen. Janett Richter zumindest gefällt der Kontrast des kräftigen Rots an den Wänden im Treppenbereich zum hellen Grün des Hallenbodens, das die großzügigen Fensterpartien frei geben. „Und das Rot passt auch gut zum Eichenfurnier“, findet Richter.

Die Schulleitung zieht um

Noch sehr viel Spielraum zum Gestalten zeigt sich im Inneren des eigentlichen Schulgebäudes. Im Erdgeschoss wurden gerade die Decken abgehängt. Der Blick trifft auf breite Kabelstränge. Die Schule bekommt eine völlig neue Elektrotechnik und ein neues Sekretariat. Das betreten Eltern und Schüler nun nicht mehr im Süd- sondern im Nordteil des Gebäudes. Rektor und Konrektor ziehen gleichfalls um – nach nebenan. Doch noch liegt hier ein Klassenraum. „Die Holzvertäfelung“ erklärt Janett Richter, „die werden wir erhalten.“ Sie stammt augenscheinlich noch aus der Gründungsphase der Schule in den 1920er-Jahren.

Hier wird noch fleißig gearbeitet: das neue Büro der Schulleitung. | Bild: Jörg Büsche

Janett Richter und Philipp Großhard stehen dort, wo in Zukunft Schüler und Eltern beim Sekretariat vorsprechen können. | Bild: Jörg Büsche

Mehrzweckzonen neben den Klassenräumen

Im ersten Obergeschoss des Schulbaus liegen nun offene Lernbereiche zwischen den Klassenräumen. „Diese Lern-Cluster-Zonen können ganz unterschiedlich genutzt werden – für besondere Unterrichtszwecke, zur Begegnung oder als Orte zum Ausruhen.“ Allerdings benötigen die Cluster-Bereiche auch ihren Platz.

„Kein Problem“, erklärt Janett Richter, „die Schule soll ja in Zukunft nur noch dreizügig sein“. Ein erster Meilenstein der Grundschulzukunft wird Ende des nächsten Jahres erreicht sein. Bis dahin sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. „Wir sind gut im Zeitplan.“