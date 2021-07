Markdorf vor 1 Stunde

Rundgang durch Ittendorf: Was wünschen sich die Anwohner für ihren Teilort?

Wie soll Ittendorf in fünf, in zehn, in 20 Jahren aussehen? Was geschieht dann auf seinem Dorfplatz? Drei Stunden lang nahmen 80 Ittendorfer, aber auch Einwohner aus der Kernstadt die Anlaufstellen zwischen „Azenbergstraße“ und „In der Breite“ in Augenschein