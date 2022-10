Wenn im Gehirn nicht genug Blut ankommt und der Sauerstoff knapp wird, droht ein Schlaganfall. Der lähmt Gesicht, Arme und Beine, beeinträchtigt das Sehen und das Sprechen. Schnellste Hilfe tut dann not. Doch was tun, wenn der Rettungswagen ganz woanders unterwegs ist? Bei der Jahresversammlung des DRK-Ortsvereins Markdorf schilderte Bereitschaftsleiter Arne Sauer eine solche Notsituation.

Schnelle Hilfe auch bei Schlaganfällen

Die Rettungskräfte waren in Immenstaad, hätten etwa zehn Minuten gebraucht, um zum Schlaganfallpatienten nach Markdorf zu kommen und ihn zu versorgen. „Zum Glück haben wir neuerdings unsere sogenannten Helfer vor Ort“, erläuterte Sauer die kürzlich aufgebaute Struktur. Getragen wird diese von gut ausgebildeten Ersthelfern, die Hand anlegen, bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintreffen.

Herausforderungen durch Pandemie und Ukraine-Krieg

Manfred Sonntag, Kreisbereitschaftsleiter des DRK, lobte das gute Funktionieren der Rettungskette in Markdorf und ebenso die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen. Sonntag sprach auch von neuen Aufgabenfeldern, auf die man sich einstellen müsse. Das habe die Katastrophe im Ahrtal gezeigt, ebenso die Corona-Pandemie. Mit weiteren Herausforderungen rechnet Sonntag, sollten die Kämpfe in der Ukraine zu weiteren, noch höheren Flüchtlingswellen führen.

Bürgermeister Georg Riedmann sagte: „Wir leben in bemerkenswerten Zeiten.“ Er, kraft Amtes Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, sprach von einer immer schwierigeren Zukunft. Bereits die Vergangenheit habe den Ortsverein mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert. Der Bürgermeister riss dies an, um sodann das Engagement und die Einsatzkraft der Freiwilligen zu loben.

Acht Brände im Jahr 2021

Arne Sauer von der Bereitschaftsleitung berichtete von den Einsätzen vor Ort beziehungsweise in der Markdorfer Umgebung. Unter anderem rückten die DRK-Helfer 2021 acht Mal zu Bränden aus. Sauer erinnerte außerdem an den Einsatz im Pflegeheim St. Franziskus, wo im Januar 2021 elf Tage lang die Pflegekräfte unterstützt werden mussten, weil sich Patienten, aber auch ein Teil des Personals mit Corona infiziert hatten.

Covid-Teststationen spülen Geld in die Kasse

Bereitschaftsleiter Sauer erwähnte außerdem den arbeitsintensiven Betrieb in den vom Ortsverein errichteten Covid-19-Teststationen – zunächst in der Leimbacher Mehrzweckhalle, danach in der Markdorfer Stadthalle. „Insgesamt haben wir über 10.000 Tests durchgeführt“, erklärte Sauer. Das Testen habe dem Ortsverein erhebliche Einnahmen in die Kasse gespült. Mit dem Geld soll demnächst der alte Anhänger der Schnelleinsatzgruppen ersetzt werden, wofür noch weitere Spenden nötig sind.