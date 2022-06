Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Der Zuschlag geht an den Rotary Club Markdorf. Denn dem ist gelungen, was selten gelingt: eine Kunstauktion zum Ereignis zu machen. Zu einer Veranstaltung, bei der das Publikum auf seine Kosten kommt, weil der Unterhaltungswert so groß ist. Launig leiteten Antje Wegmann und Richard Gratwohl durch die Auktion am Stadtfestsonntag. Ihr Auftritt hatte über weite Strecken den Unterhaltungswert eines Kabarettprogramms.

Apropos Kosten: Die Auktion stand unter dem Motto „Tue Gutes, kaufe Kunst“. „Wir müssen dringend wieder unsere Kassen füllen“, erklärte Willy Härdtle, der derzeitige Präsident des Rotary Clubs. Zum Hintergrund führte er aus, dass durch die beiden zurückliegenden Pandemiejahre und das damit einhergehende Wegfallen aller öffentlichen Veranstaltungen keine Spendeneinnahmen erzielt worden seien. Spendeneinnahmen, die in normalen Jahren durch den Verkauf von Wildschweingulasch auf dem Weihnachtsmarkt und heißen Würstchen beim Dixiefest in die Clubkasse kommen. Spendeneinnahmen, mit denen die Rotarier ihre sozialen Projekte finanzieren. Das Spektrum reicht von direkter Hilfe des Markdorfer Mehrgenerationenhauses über den Einsatz für Schüler der Realschule am Bildungszentrum bis hin zu Schulprojekten in Ghana. „Aktuell wollen wir die Arbeit der Markdorfer Tafel unterstützen“, erklärte Clubpräsident Härdtle. Da die Tafel immer weniger Lebensmittel zu verteilen habe – bei gleichzeitig drastisch ansteigenden Empfängerzahlen.

Richard Gratwohl und Antje Wegmann moderierten die Auktion. Rosalie Berger zeigt eine Zeichnung von Diether F. Domes. | Bild: Jörg Büsche

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Der Zuschlag ging an Johanna Bischofberger. Sie hat beim Triptychon von Laura Weisbrodt mitgeboten, einer jungen Künstlerin aus dem rheinland-pfälzischen Niederkirchen, die nach dem Besuch der Jugendkunstschule Bodenseekreis inzwischen an der Hochschule für Bildenden Künste in Saarbrücken studiert. „Ich nehm‘ die Spachtelmasse“, erklärte Johanna Bischofberger. Die hatten Antje Wegmann und Richard Gratwohl vorsichtshalber mit dazu gelegt. Für den Fall, dass es beim Nageleinschlagen zum ein oder anderen Malheur kommt. „Und die Bilder nehme ich noch mit dazu“, sagte die glückliche Käuferin. Sie hat ein Schnäppchen gemacht.

Viele Bilder sind noch zu haben

Allerdings gehörte sie zu den wenigen, die diese Chance ergriffen. Denn etliche der zur Versteigerung stehenden Bilder blieben unversteigert. Zum Beispiel die „Farmworkers“ von Anne-Sophie Schmidt, „Der Kühlschrank“ von Mark Sauter. Um nur zwei der Arbeiten zu nennen, die durchaus auch höherer Summen würdig gewesen wären, als die veranschlagten niedrig angesetzten Ausrufpreise. Die „Mondäne“ dagegen, das Bild von Bernhard Huber, es fand schon vorher einen Käufer – im Internet.

Dort, auf der Webseite der Rotarier, werden in den nächsten vier Wochen etliche weitere Bilder zu finden sein – außerdem zu ersteigern. Das erklärte nun Michaela Vogel. Die Restauratorin war im Team der Rotarier, das die Auktion vorbereitet hat. Noch ungerahmte Arbeiten hat sie hinter Passepartout und Glas gebracht – etwa die Aquarelle von Claude Harpprecht aus der Gruppe der Markdorfer Malerinnen und Maler. Von dort kamen ebenso Bilderspenden wie aus einigen Künstlerfamilien in der Region. Tim Domes spendete eine Zeichnung seines Vaters, Diether F. Domes.

„Wir sind schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Michaela Vogel. Über 5000 Euro habe die Kunstauktion in die Projektkasse der Rotarier gespült. Mehr als je zuvor eine Aktion eingebracht habe.

Die Besucher der Auktion bekamen einen doppelten Kunstgenuss: die Bilder und die kabarettreife Präsentation. | Bild: Jörg Büsche