Die Roboter AG des Bildungszentrums Markdorf hat in den vergangenen neun Jahren viele Titel bei Wettbewerben gewonnen – inklusive WM-Titel. Doch dieses Jahr ist alles anders – alle Meisterschaften, egal ob Europa- oder Welt-Meisterschaft, wurden wegen Corona abgesagt. Zuletzt die auf September verschobenen Deutschen Meisterschaften in Magdeburg. „Das enttäuschte unsere Teams natürlich ganz besonders“, teilt Betreuerin Andrea Wodtko mit.

Kleines Turnier zeigte „Kinderkrankheiten“

Damit die Motivation nicht ganz auf den Nullpunkt sinken konnte, wurde jüngst noch ein kleines Mini-Turnier veranstaltet. Wie wichtig solche kleinen Termine sein können, haben laut Andrea Wodtko auch die anderen Teams feststellen können, denn die Roboter zeigten noch die üblichen „Kinderkrankheiten“, die beim Einsatz neuer Platinen und Sensoren unter Wettkampfbedingungen immer auftreten können.

Nachwuchsteams in den Startlöchern

Über die Sommerferien konnten die Roboter mit nach Hause genommen werden. „So kann wenigstens gut vorbereitet in die kommende Saison gestartet werden“, sagt Wodtko. Nachwuchs-Teams stünden in den Startlöchern. Sie durften bereits vor den Ferien die Räume vor dem eigentlichen AG-Termin nutzen, um erste Versuche mit den Lego-Bauteilen und der grafischen Programmierumgebung zu starten. Nach den Ferien werden sie in den regulären Zeitplan der AG mit übernommen.

Zur Zeit werden die naturwissenschaftlichen Fachräume des Gymnasiums umgebaut. Für die Dauer des Umbaus hat die AG eine Bleibe in den Räumen der Verbundschule gefunden. Dort stehen fünf Räume zur Verfügung, so dass die Hygienekonzepte für das kommende Schuljahr, wie jahrgangsgetrennte Gruppen, eingehalten werden können. „Wir alle hoffen, dass wir nach den Sommerferien unsere Neuzugänge gut einarbeiten können und in der kommenden Saison dann auch wieder Turniere stattfinden dürfen“, gibt sich Wodtko optimistisch.