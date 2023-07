Gerne hätten die Bodenseeluchse den Weltmeistertitel mit nach Markdorf gebracht. Der erste Wettkampftag bei der Roboterfußball-Weltmeisterschaft verlief für sie am Bildungszentrum noch erfolgreich und die Spieler lagen sogar auf Platz eins. Die Schüler treten hier mit ihren selbst entwickelten und gebauten Robotern auf einem Spielfeld gegen andere Teams an. Wer die meisten Tore schießt, gewinnt.

Doch der Erfolg bei der Weltmeisterschaft blieb für die Markdorfer Teilnehmer aus. Der abgeschrägte und schmalere Spielfeldrand nach den neuen Regeln für dieses Jahr machte Probleme, die Roboter blieben öfter hängen und mussten aus dem Spiel genommen werden. Technische Schwierigkeiten kamen hinzu, so dass es am Ende nicht für einen vorderen Platz reichte.

Die Roboter AG Seit 2007 gibt es am Gymnasium des Bildungszentrums in Markdorf eine Arbeits­gemein­schaft zum Thema Robotik (Roboter AG), die unter der Leitung von Gert Kästle gegründet wurde. Die Schüler lernen ab Klasse 8 unter anderem Programmiertechniken mit dem Legosystem Mindstorms EV3 und den Bau autonomer Roboter. Ab Klasse 10 besteht dann die Teilnahme an der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) „Mikrocontrollertechnik & Robotik“. Die SIA bietet tieferen Einblick in die Elektronik und Programmierung von Microcontrollern. Als Jahresprojekt bauen die Schüler Roboter, entwickeln deren Steuerelektronik und programmieren diese. Ziel ist die Teilnahme bei Jugend forscht oder den RoboCup-Wettbewerben. Zehnmal konnte bereits mindestens ein Team aus der AG an der jährlichen Weltmeisterschaft im RoboCup teilnehmen. 2016, 2017 und 2019 wurde jeweils ein Team der AG Weltmeister. Seit 2018 werden auch Europameisterschaften veranstaltet, auch hier konnten die Teams bereits mehrfach Titel gewinnen.

Die Roboter AG-Teilnehmer Rafael Günther, Niels Trapp und Moritz Heß (von links) zeigen, was ihre selbst erbauten Roboter auf dem Spielfeld können, rechts Betreuer Joachim Boll. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Markdorfer gewinnen zwei Awards bei WM

Doch die Jugendlichen kamen nicht ganz mit leeren Händen nach Hause. Da neben den Spielergebnissen auch die Interviews und Poster bewertet wurden, gab es für die Bodenseeluchse zwei Awards, den „Outstanding Design Award“ und den „Best Poster and Presentation Award“.

Teams der Roboter-AG mit ihren Betreuern bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel im April 2023. | Bild: Roboter AG

Für Rafael Günther von den Bodenseeluchsen war es die letzte Teilnahme an einem Turnier. Der 18-Jährige, der seit der achten Klasse Mitglied der Roboter-AG war, hat sein Abitur gemacht und wird nun in Karlsruhe Informatik studieren. Die Bodenseeluchse treten in der Soccer Liga 2vs2-Lightweight an und spielen mit einem leichteren Roboter als das Team der Bodenseepythons, die in der Soccer 2vs2 Open Liga spielen. Mitglied Niels Trapp wäre gerne bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen, aber aufgrund von Problemen bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel wurde die Qualifikation verpasst.

Zwei Teams werden Europameister in Kroatien

Dafür nahm Niels Trapp mit den Bodenseepythons im Juni dieses Jahres an den Europameisterschaften in Kroatien teil. Hier gewann das Team den Titel, genauso wie die Bodenseegiraffen, die von Johannes Hepp vertreten wurden. „Das war schon eine tolle Erfahrung“, sagt der 17-Jährige, der sich vor Ort alleine behaupten musste, nachdem zwei der drei Teammitglieder aus terminlichen Gründen verhindert waren. Hepp spielt in einer Liga, in der jeweils ein Roboter gegen einen anderen antritt, bei den Bodenseepythons stehen pro Team zwei Roboter auf dem Spielfeld.

Johannes Hepp von den Bodenseegiraffen (links) und seine Endspielgegner nach dem Finale bei der Europameisterschaft im Juni 2023 in Kroatien. | Bild: Roboter AG

Für die Jugendlichen ist es bei den internationalen Wettbewerben auch interessant zu sehen, wie andere Teams ihr Roboter konzipieren. Daraus ziehen sie eigene Schlüsse für die weitere Entwicklung. „Wir nehmen da immer sehr viel Input mit“, sagt Johannes Hepp, der im kommenden Jahr mit Teammitglied Thomas Raible in einer anderen Liga antreten wird. Das Ziel ist schon mal klar formuliert: den Weltmeistertitel gewinnen. Die Weltmeisterschaft findet 2024 in Eindhoven statt.

Roboter-AG hat keine Nachwuchssorgen

Niels Trapp dagegen wird sich voraussichtlich von der Roboter-AG verabschieden. Der 18-Jährige hat sein Abitur gemacht und beginnt an der ETH Zürich ein Physikstudium. Die Roboter-AG ist für Jugendliche bis 19 Jahre, so Christian Heinzel, betreuender Lehrer. Trapp ist also herzlich willkommen, bei Besuchen in seiner Heimat vorbeizuschaue und Tipps zu geben. Rund 45 Schüler ab der achten Klassen nehmen an der Roboter-AG teil, in Klasse 7 gibt es einen Schnupperkurs. Niels Trapp wollte schon immer Mitglied der Roboter-AG werden, sein älterer Bruder war schon dabei. „Es war eine spannende Zeit“, sagt der 18-Jährige.

Um Nachwuchs muss sich die Roboter-AG nicht sorgen. Die Nachfrage sei da, so Christian Heinzel. Die Saison endete für die AG mit der Verleihung der Zertifikat der Schüler-Ingenieurs-Akademie. Begleitend zum Roboterbau werden in der Akademie sowohl Vorträge über technische Themen als auch über Berufsfelder gehalten. „Viele unserer Schüler beginnen im Anschluss ein Studium im natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich“, sagt Heinzel.