Rekordsumme: Markdorfer spenden fast 20.000 Euro für Hilfsaktion „Familien in Not“

Zum vierten Mal haben das Mehrgenerationenhaus und der SÜDKURIER in der Adventszeit zur Spendenaktion „Familien in Not“ aufgerufen. Renate Hold vom Leitungsteam bedankt sich im Namen des gesamten Mehrgenerationenhauses (MGH) für die Anteilnahme der Mitbürger und das Vertrauen, das sie ihrer Arbeit entgegenbringen. Mit knapp 20.000 Euro Spendengeldern ist laut Hold schon in elf Fällen geholfen worden.