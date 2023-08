Anna-Lisa Stotmeister reitet, seit sie ein kleines Mädchen ist. Einige Jahre ihrer Kindheit lebt sie auf einem Reiterhof und wächst sozusagen mit den Pferden auf. Im Alter von elf Jahren bekommt sie ihr erstes eigenes Pony – Dancing Fox. „Das war ein Bild von einem Pony“, sagt die 31-Jährige, die sich noch gut an den Moment erinnert, als das Pony den Transporter verlässt und sie die Zügel übernimmt.

Anna-Lisa Stotmeister liebt Pferde. Da sie auf einem Reiterhof aufwächst, kommt sie früh mit den Tieren in Berührung, hier mit Shetlandpony Leila Mitte der 90er-Jahre. | Bild: Archiv Familie Stotmeister

Ziel von Anna-Lisa Stotmeister ist das goldene Reitabzeichen

Heute ist die Reiterin auf dem Rücken der Pferde zuhause und nimmt regelmäßig an Turnieren teil. Ihr Ziel: das goldene Reitabzeichen – eine der höchsten Auszeichnungen im Reitsport. Dazu braucht es laut der 31-Jährigen Geduld, Biss, Fleiß und Durchhaltevermögen. Denn Anna-Lisa Stotmeister war schon einmal sehr nah an ihrem Ziel, das liegt aber gut zehn Jahre zurück.

Anna-Lisa Stotmeister mit Beckham bei einer Dressurprüfung am Turnier Birkhof im Jahr 2022. | Bild: Doris Matthes

Als Jugendliche ist sie mit Foxi erfolgreich

Rückblick: Mit 13 Jahren reitet sie mit Dancing Fox beziehungsweise „Foxi“ – wie sie ihn liebevoll nennt – ihre ersten Turniere und gewinnt direkt A (Anfänger)-Dressuren. „Foxi war ein sogenanntes Schleifenpony, wir sind immer mindestens mit einer Schleife heimgekommen“, sagt Stotmeister, die als Jugendliche hart an ihrer sportlichen Karriere arbeitet.

Jeden Tag ist sie mindestens zwei Stunden im Stall, beim kosten- und zeitintensiven Reitsport bleibt wenig Zeit für andere Sachen. 2011 gewinnt sie im Alter von 20 Jahren die baden-württembergische Meisterschaft und wird in den Landeskader aufgenommen. Zwölf Jahre lang sind Anna-Lisa Stotmeister und Foxi ein eingeschworenes und erfolgreiches Team. Am Ende stehen neun S*-Siege und zwei S***-Platzierungen auf dem Konto.

Zu den Klassen Für das goldene Reitabzeichen in Dressur sind zehn Siege auf S-Niveau erforderlich. S steht für schwer, die schwerste der Dressurprüfungen, hier treten die Besten an. Die Klasse S wird auch international auf Grand-Prix-Turnieren geritten. Die Klasse S kann aus einer Aufgabe bestehen oder als Kür geritten werden. Weitere Klassen bei Dressurprüfungen sind E (Eingangsstufe), A (Anfänger), L (Leicht) und M (Mittel). Innerhalb der Klassen gibt es noch mal unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Je mehr Sterne hinter einem Buchstaben stehen, desto schwieriger ist die Prüfung.

Einladung zum Nachwuchsturnier

Stotmeister bekommt sogar eine Einladung zum Piaff-Förderpreis – ein Turnier, das jungen Dressurreitern bis 25 Jahre vorbehalten ist, die auf dem Weg sind, in den großen Sport hineinzuwachsen. „Doch die Konkurrenz war wahnsinnig stark“, sagt Stotmeister, die sich damals gegen die Teilnahme entscheidet, um sich eine Enttäuschung zu ersparen. Foxi war bereits in einem Alter, in dem man dann entschieden hat, ihn aus dem Leistungssport rauszunehmen.

Foxi, der heute 28 Jahre alt ist und auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen seinen Altersruhestand genießt, kommt auf insgesamt 110 Schleifen, vier Schärpen und sieben Medaillen.

Anna-Lisa Stotmeister im Alter von acht Jahren mit Pferd Nurijef auf dem Stockfelder Hof, rechts im Bild ihre Mutter Helga Stotmeister. | Bild: Stotmeister, Anna-Lisa

Konzentration auf Ausbildung und Studium

Für Anna-Lisa Stotmeister, die sich zu dieser Zeit aus privaten Gründen für einen Umzug nach München entscheidet – „ich wollte einfach mal raus aus der ländlichen Region“ – beginnt die Suche nach einem neuen Pferd. „Ich hätte gerne mit dem Turnierreiten weitergemacht, aber mir fehlte das passende Pferd. Als junger Mensch musst du schauen, dass du dranbleibst, aber da habe ich den Anschluss verpasst.“ Sie konzentriert sich auf ihre Ausbildung und ihr Studium, aber der Reitsport lässt sie nicht los.

Als es die finanziellen Mittel wieder zulassen, kauft sie sich ein Springpferd – Calle – und testet das Springreiten bis zur M-Klasse. „Das hat schon Spaß gemacht, aber da braucht man viel Mut und den hatte ich dann nicht mehr darüber hinaus“, erzählt sie ganz offen. Ihr liegt die Dressur, sie besitzt das Einfühlungsvermögen, das man braucht. Im Erlernen der Abfolge von Lektionen steckt viel Arbeit. Es braucht Perfektion und Genauigkeit, um auf den Punkt zu arbeiten – damit es am Ende im Viereck ganz leicht und einfach aussieht – und nicht nach Arbeit.

Zur Person Anna-Lisa Stotmeister, 31 Jahre, geboren in Konstanz, ist in Überlingen und der Schweiz aufgewachsen. Nach ihrem Schulabschluss macht sie eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und studiert an der LMU Betriebswirtschaften. Nach fünf Jahren in München ist sie wieder an den Bodensee zurückgekehrt, sie lebt in Allensbach. Auf dem Hofgut in Wiggenweiler bei Bermatingen hat sie einen Stalltrakt gemietet. Hier stehen ihre fünf Pferde, mit denen sie trainiert.

Mit Best of Bond wieder an alte Erfolge anknüpfen

Auf der Suche nach einem jungen talentierten Dressurpferd wird Stotmeister schließlich im Norden von Deutschland fündig. „Das war Liebe auf den ersten Blick. Ein bildschönes Traumpferd“, erzählt sie von ihrem Kennenlernen mit Best of Bond. Das war 2018. Sie bildet den dreijährigen Rappe aus und kann mit ihm wieder an Dressurturnieren teilnehmen.

Anna-Lisa Stotmeister begeistert 2022 mit Best of Bond in Ludwigsburg. | Bild: Doris Matthes

Mittlerweile besitzt Anna-Lisa Stotmeister sieben Pferde, die sie ausbildet – mit fünf nimmt sie an Turnieren teil. Die Tiere stehen in einem eigenen Stalltrakt auf dem Hofgut Wiggenweiler bei Bermatingen. Die 31-Jährige ist jeden Vormittag bei ihren Pferden. Seit Januar 2022 ist Horst Eulich als Trainer und Coach an ihrer Seite. „Er hat mich sehr weit gebracht. Er steht immer hinter mir und betreut mich auf jedem Turnier, wofür ich sehr dankbar bin.“ Höhepunkte seien die Teilnahme am Bundeschampionat mit Best of Bond sowie am Iwest Cup Finale bei den German Masters 2022 in der Stuttgarter Schleyerhalle mit dem Pferd Beckham gewesen.

Freude an der Ausbildung von Pferden

„Es macht einfach Spaß, ein Pferd auszubilden und dabei Erfolg zu haben“, sagt die 31-Jährige, die von April bis Oktober an rund 15 Turnieren auf höchstem Niveau teilnimmt. „Ich bin eine Prüfungsreiterin“, erklärt sie ihren Erfolg. „Wenn ich in eine Prüfung gehe, gebe ich 200 Prozent. Da bleibe ich cool und lege noch was obendrauf.“

Im Hofgut Wiggenweiler sind die Pferde von Anna-Lisa Stotmeister in einem eigenen Stalltrakt untergebracht. Eins der Pferde ist First Date. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Wenn sie das goldene Reitabzeichen erreicht hat – „das wäre ein absoluter Meilenstein“ – möchte sie irgendwann erfolgreich international Grand Prix reiten. Und sie beabsichtigt in naher Zukunft, einen eigenen Zucht- und Dressurausbildungsstall zu betreiben, mit dem Angebot für Beritt und Unterricht im Bodenseekreis.