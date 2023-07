Wie ist es in Markdorf um die frühkindliche Erziehung bestellt? Das hat Regina Holzhofer, seit einigen Monaten die Leiterin des Markdorfer Hauptamts und von daher mit der Kindergartenbedarfsplanung befasst, dem Gemeinderat jüngst dargelegt. Und sie äußerte sich zufrieden über das Angebot mit seinen „sehr guten und familienfreundlichen Öffnungszeiten“.

Für alle 105 angemeldeten Über-Dreijährigen gibt es Holzhofer zufolge einen Betreuungsplatz. Bei den 62 Unter-Dreijährigen konnte noch nicht allen Eltern ein Platz in der von ihnen gewünschten Einrichtung zugesagt werden, bedauerte die Hauptamtsleiterin. Sie wies aber darauf hin, dass die betroffenen Eltern entweder eine Wartezeit in Kauf nehmen oder in andere Gemeinden ausweichen beziehungsweise die Alternativangebote der Stadt nicht in Anspruch nehmen.

Markdorf Unverhoffter Busanschluss kommt im Januar Das könnte Sie auch interessieren

Räumliche Kapazitäten so gut wie erschöpft

„Wir wollen natürlich alle Kinder aufnehmen“, sagte Holzhofer. Deshalb feile man derzeit am städtischen Betreuungskonzept. Die räumlichen Kapazitäten, die es braucht, um neue Krippengruppen einzurichten, seien so gut wie ausgeschöpft. Hinzu komme, dass es auch im Personalbereich Engpässe gebe. Zum Teil sei die Stadt gezwungen, auf Fremdpersonal aus Leiharbeitsfirmen zurückzugreifen. Aktuell seien es vier Kräfte, beantwortete Holzhofer die Anfrage von Gemeinderätin Susanne Deiters Wälischmiller (Umweltgruppe).

Spielraum sieht die Hauptamtsleiterin beim Öffnungskorridor der Einrichtung Storchennest in Markdorf-Süd . Werden die dort im Moment noch flexibel angebotenen acht Stunden auf die tatsächlich notwendigen sieben beschränkt, lasse sich damit Personal einsparen. Gleiches gelte für die altersgemischten Gruppen, die jeweils von zwei Erzieherinnen zu betreuen sind.

Viel Lob aus den Ratsreihen

Arnold Holstein von den Freien Wählern erinnerte an die großen Investitionen, die die Stadt in den zurückliegenden Jahren für den Ausbau des Betreuungsangebots getroffen hat. „Jetzt darf man aber nicht am falschen Ende sparen“, so Holstein. „Die Eltern haben einen Anspruch auf Betreuungsplätze für ihre Kinder.“

Bodenseekreis Schon wieder Distanzunterricht! Lehrermangel trifft Grundschulen hart Das könnte Sie auch interessieren

Simon Pfluger (CDU) riet, „die U3-Gruppen im Blick zu behalten“. Er rechne mit noch weiter steigendem Bedarf. Christiane Oßwald (Umweltgruppe) begrüßte die Vorschläge der Hauptamtsleiterin: „Sie sind auf dem richtigen Weg.“ Das sieht auch Uwe Achilles (SPD) so. Er empfahl eine enge Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen.

FDP-Stadtrat Rolf Haas lobte die „Super-Kinderbetreuung“, für die Markdorf über seine Stadtgrenzen hinaus bekannt sei. Und Haas freute sich, endlich Zahlen bekommen zu haben. Wie viele Kinder aus Nachbargemeinden in Markdorf betreut werden? 29 Mädchen und Jungen aus umliegenden Orten kommen in die hiesigen Einrichtungen, 20 Markdorfer Kinder besuchen Tagesstätten in Nachbarkommunen. „Das Finanzielle ist über den interkommunalen Kostenausgleich geregelt“, erläuterte Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer.