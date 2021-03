Mit der Aufnahme in die Studie des Bundes 'Zukunft im Bestand' sieht Regierungspräsident Klaus Tappeser die Zukunft des Markdorfer Bischofschlosses auf einem guten Weg – heraus aus dem lähmenden Stillstand der vergangenen drei Jahre. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER verdeutlicht der Chef des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen, dass es wichtig sei, die Entwicklung des Wahrzeichens der Stadt, ergänzend zu der bereits laufenden Förderung aus dem Sanierungsprogramm des Landes, noch mit etwaigen weiteren Perspektiven zu versehen.

Im Austausch mit Stadt, Landkreis und seiner Tübinger Behörde sei es gelungen, ein neues Förderprogramm für historische Gebäude aufzustellen, sagt Tappeser. Gemeinsam setze man sich dabei zusammen und es werde ergebnisoffen diskutiert. „Man nimmt auf, was im Bürgerdialog entschieden und gewünscht wurde und wenn das so wie beabsichtigt entwickelt wird, dann wird das auch in Zukunft förderfähig sein“, zeigt sich Tappeser überzeugt.

Regierungspräsident Klaus Tappeser | Bild: Witt, Jürgen

Präsidium als „Entwicklungsagentur“

Mit der Stadt Markdorf seien er und seine Mitarbeiter im RP in ständigem Kontakt. Das Regierungspräsidium sehe sich dabei auch in der Rolle einer „Entwicklungsagentur für Kommunen“. Wo es unterstützend wirken könne, tue es dies. Abgesehen davon informiere er sich auch stets intensiv über die Vorhaben im Regierungsbezirk, die auf die Förderschiene gesetzt wurden, betont Tappeser: „Ich schaue mir die Zuschusssituation für die anstehenden Projekte genauso genau an wie ein Bürgermeister, schließlich war ich selbst ja lange Jahre Oberbürgermeister in Rottenburg am Neckar.“

Markdorf wurde wie berichtet vom Bundesinnenministerium in die Machbarkeitsstudie „Zukunft im Bestand“ aufgenommen, die Lösungsmöglichkeiten für die Nutzung von so genannten historischen Schlüsselgebäuden erarbeiten soll. Die Studie wird komplett vom Bund finanziert, in Markdorf entwickelt eine Arbeitsgruppe aktuell Ideen für ein Konzept, das sie im Juni abgeben muss. Als Ergebnis erhofft man sich zwei bis drei konkrete Nutzungsoptionen für das Bischofschloss.