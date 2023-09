Nicht zuletzt geht es auch um das Sicherheitsgefühl für die Bürger, zunächst aber vor allem um die weitere Aufwertung einer früheren Schmuddelecke in der Stadt: Nachdem sie jüngst mit bunten Graffiti-Gemälden von Schülern verschönert wurde, soll die Unterführung an der Ravensburger Straße nun ein Signal- und Lichtleitsystem sowie einen neuen Deckenanstrich bekommen. Dies hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Im Schlosshof durften die Jugendlichen bei der Aktion „Pimp my City“ Spanplatten besprayen. Die machen die Stadt nun bunter. | Bild: Jörg Büsche

Früh übt sich: Das Sprayen machte dem siebenjährigen Lem viel Spaß. | Bild: Jörg Büsche

Rund 36.800 Euro wird die Maßnahme kosten. Drei Viertel der Summe bekommt die Stadt aus dem Förderprogramm des Bundes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ), rund 9000 Euro muss sie aus dem städtischen Haushalt bereitstellen. Die nötigen Mittel dafür seien bereits eingebucht, antwortete Bürgermeister Georg Riedmann auf eine Frage von UWG-Rätin Christiane Oßwald.

„Wir wollen mit einem relativ geringen Aufwand eine möglichst große Effiktivität erzielen“, sagt die stellvertretende Bauamtsleiterin Jacqueline Leyers. | Bild: Jörg Büsche

Wie die Unterführung bunt wurde „Pimp my City“, auf Deutsch in etwa „Motze meine Stadt auf“ hieß die Aktion des städtischen Jugendreferats am zweiten Septemberwochenende auf dem Hof des Bischofschlosses. Unter Anleitung zweier professioneller jugendlicher Sprayer durften Jugendliche dabei acht große Tafeln aus gepresstem Grobspan besprayen. Vier davon hängen nun an einer der beiden Längsseiten in der Unterführung. Gestiftet hatte die Platten Freie-Wähler-Fraktionssprecher Dietmar Bitzenhofer, er war auch Ideengeber für die Aktion.

Jacqueline Leyers informierte die Räte darüber, dass das Konzept für die in die Jahre gekommene Unterführung auf mehrere Einzelmaßnahmen angelegt sei. „Wir wollen mit einem relativ geringen Aufwand eine möglichst große Effiktivität erzielen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Stadtbauamtes. So soll im nächsten Jahr auch der Natursteinboden erneuert oder ersetzt werden. Dafür sei man aktuell noch in der Angebotsfindung.

Knallorangene Ziffern neben dem Stadtwappen: Die Unterführung hat inzwischen stolze 43 Jahre auf dem Buckel. | Bild: Grupp, Helmar

Aufträge gehen komplett an regionale Betriebe

Zunächst einmal geht es nun aber um die Beleuchtung. Für den Löwenanteil des Auftrags erhielt die Markdorfer Firma Elektro Keim als günstigster Bieter den Zuschlag. Sie hatte für die LED-Leuchten und deren Montage ein Angebot in Höhe von knapp 32.000 Euro abgegeben. Die Leuchten selbst sind aus dem Programm der Tettnanger Firma LTS. Die Leuchten werden als Lichtkanäle in die Deckenpaneele eingebaut, die Decke selbst wird anschließend noch in einem hellen Grauton lackiert. Diese Arbeiten wird die Firma Eberle aus dem Deggenhausertal übernehmen, zu Kosten in Höhe von knapp 4000 Euro. Damit verbleibt die Wertschöpfung komplett in der regionalen Wirtschaft. Weitere 1000 Euro werden aktuell noch für Schreinerarbeiten eingeplant, zur Demontage der Deckenpaneele.

Dietmar Bitzenhofer und die städtische Jugendbeauftragte Alina Metzler legten beim Aufhängen der Graffiti-Tafeln mit Hand an. Der FW-Fraktionschef hatte dem Jugendreferat die Platten gespendet. | Bild: Jörg Büsche

Videoüberwachung geplant

Da es in der Unterführung in der Vergangenheit immer wieder mal auch Vandalismus gegeben hatte, hatte man vor längerem bereits auch dort eine Videoüberwachung ins Auge gefasst, ähnlich wie dies bereits am Bahnhof und auf der Trendsportanlage umgesetzt wurde.

„Was wurde eigentlich aus den Plänen einer Videoüberwachung in der Unterführung?“, hakte UWG-Rätin Christiane Oßwald nach. | Bild: UWG

Davon war am Dienstagabend zunächst nicht die Rede, bis Oßwald in der Aussprache nachhakte. „Was wurde eigentlich aus den Plänen einer Videoüberwachung in der Unterführung?“, fragte sie in Richtung Verwaltungsbank. Das Rathaus hole dazu derzeit verschiedene Angebote ein, sagte Leyers. Parallel dazu stimme man sich noch mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt, Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess, ab. Vorbehaltlich der Prüfung wolle man aber eine Videoüberwachung installieren.

Da muss man ran: An beiden Eingangsportalen der Unterführung platzt der Beton ab. Teils, wie hier, schaut bereits die rostige Armierung aus der Wand. | Bild: Grupp, Helmar

An den Eingängen platzt der Beton

Mit Verschönerung und technischer Aufrüstung wird es bei der 1980 gebauten Unterführung aber noch nicht getan sein. Denn an den beiden Eingangsportalen bröckelt der Beton: An mehreren Stellen platzt die Deckschicht ab, an einigen tritt bereits die rostige Armierung zutage. Deshalb seien zeitnah auch noch kleinere Sanierungsarbeiten nötig, sagte Leyers. Eine umfangreiche Betonsanierung sei aber nicht geplant.