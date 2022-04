Nach einem Raubdelikt am Samstagabend um etwa 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Dies berichtet die Polizei.

Täter kam kurz vor Ladenschluss

Der Täter, der auf 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben wird, wartete gegen Ladenschluss offenbar ab, bis die letzte Kundin das Geschäft verlassen hatte und forderte die 28-jährige Frau hinter der Kasse dann zur Herausgabe von Geld auf. Dabei bedrohte er die Kassiererin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Geld ich Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Discounter.

Polizei bittet um Hinweise

Trotz intensiver Fahndung durch die verständigten Polizeibeamten konnte der Täter flüchten. Bei der Tat war der Unbekannte mit einer weißen Softshell-Jacke mit buntem Aufdruck im Brustbereich und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er trug ein helles Basecap mit bunter Aufschrift und eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 07541/7010 zu kontaktieren.