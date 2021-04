Markdorf Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Rathaus-Umzug erfolgreich abgeschlossen: In der Schlossscheuer nimmt die Verwaltung nun den Betrieb auf

Das alte Rathaus in Markdorf ist ausgeräumt, in der Schlossscheuer hat für einige Abteilungen bereits der Büroalltag begonnen. Der Umzug sei erfolgreich verlaufen, so der einstimmige Tenor der Beteiligten.