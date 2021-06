„Zukunft im Bestand“ heißt die vom Bund finanzierte Machbarkeitsstudie, um die sich die Stadt Markdorf mit ihrem Modellvorhaben Bischofschloss beworben hat. Sechs Sitzungen hat die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe aus Stadträten, Rathausmitarbeitern und Vertretern der beiden Bischofschloss-Initiativen inzwischen absolviert. Der Abschlussbericht, der Lösungen für die künftige Nutzung des historischen Gebäudes aufzeigen soll, muss in wenigen Wochen nach Berlin gesendet werden.

Videokonferenz am Donnerstag, 10. Juni

Zahlreiche Überlegungen zur Wiederbelebung des stadtbildprägenden Schlosses seien in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet und diskutiert worden, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Und nun, quasi als einer der letzten Schritte, bevor die verschiedenen Konzepte final gegeneinander abgewogen und festgezurrt werden, will man im Rathaus die Markdorfer Bürger einbinden: In einer Videokonferenz sollen die Ergebnisse der mehrwöchigen Gruppenarbeit der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr kann sich jeder, der sich für die Zukunftsperspektiven des Bischofschlosses interessiert, online zuschalten.

Bürger sollen auch selbst Fragen stellen können

In der Videokonferenz, so teilt das Rathaus mit, sollen sowohl die Ziele des Forschungsprojektes als auch die gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze vorgestellt werden. Dabei würden alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe die Verhandlungen der vergangenen Monate aus ihrer Sicht beleuchten. Für die Bürger bestehe im Anschluss die Möglichkeit, über die Chat-Funktion der Videokonferenz Fragen an die Mitglieder der Arbeitsgruppe zu richten.

Aktuell, so heißt es in den Protokollen der Stadt, seien die drei Themenbereiche Hotel, Mischnutzung oder auch ein Verkauf im Ganzen oder in Teilen denkbare Lösungsansätze, die eventuell in Form einer Ausschreibung auf den Markt gebracht werden könnten.

Über diesen Internet-Link kann man sich in die Videokonferenz zur Zukunft des Bischofschlosses am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr einwählen: https://zukunft-im-bestand.simplelivestream.de