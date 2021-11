Im Theaterstadel war der Satiriker und Finanzkabarettist Chin Meyer zu Gast. Mit seinem Programm „Leben im Plus“ traf er scharfzüngig und mit abgründigem Humor den Nerv des Publikums.

„Einfach einen schönen Abend haben“ oder „mal wieder lachen“ hörte Chin Meyer vom Publikum in der ersten Reihe, auf die Frage, was Leben im Plus eigentlich bedeute. Natürlich legt der Kabarettist noch ein paar Scheibchen drauf. Als verbriefter Kapitalismus-Versteher fragt er, wer eigentlich Reichtum definiert. „Richtig. Der Nachbar.“ Nicht der Lottogewinner sei unglücklich, sondern die Leute nebenan. Von da ist es nicht weit zu Briefkasten-Firmen, Cum-Ex-Geschäften, bei denen das Finanzamt zweimal das Geld zurückzahlt, Wirecard und den Pandora Papers. Wer bei diesen Themen normalerweise um- oder abschaltet, war nach diesem Abend jedenfalls klüger.

Immer wieder klinkt sich „Aliri“, eine Mischung aus „Alexa“ und „Siri“, mit erotischer Stimme in Meyers Programm ein. Die künstliche Intelligenz verliebt sich in Hammer-Manfred aus dem Publikum, mit dem sie multiple digitale Orgasmen erlebt. Aber irgendwann fällt auf, dass sie noch 180 000 andere virtuelle Lover hat. Oder waren es noch mehr? Statt Apps für alle Lebenslagen zu nutzen empfahl Meyer die analoge Kombi-App von früher namens Mutti, die einen ebenfalls ernährte und anzog. „Und die App für die Partnersuche hieß vor 150 Jahren Papi.“

Bild: Claudia Wörner

Als Steuerfahnder Siegmund von Treiber schwenkt er zur Melodie von „With a little help of my friends“ die schwarze Aktentasche. Als Inder philosophierte er über das vom Aussterben bedrohte Bargeld: „Mastercard und Amazon sagen, Bargeld böse.“ Von „Apple Pay“ möchte er nichts wissen. „Wegen Zahlung mit einem Apfel flogen wir schon mal aus dem Paradies.“

Bei der Zugabe drehte Meyer nochmals richtig auf. Er leierte Hammer-Manfred – ja richtig, der mit „Aliri“ – und seiner Frau Susanne aus den Rippen, wie es vor 16 Jahren zum ersten Kuss gekommen ist und verpackte das Ganze in ein Lied. Damit begeisterte er nicht nur das Paar, sondern alle im Saal.