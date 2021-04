Mehrere Jugendliche, die sich teilweise an abgestellten Baumaschinen zu schaffen machen, wurden der Polizei Überlingen am Freitag kurz vor Mitternacht am Bahnhof Markdorf mitgeteilt. Bei der Überprüfung konnten auch mehrere Personen angetroffen werden. Inwiefern etwas beschädigt wurde bedarf noch der weiteren Abklärung.

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Überlingen unter 07551/8040 in Verbindung zu setzen.