Unverpackt-Läden gibt es schon länger, sie nennen sich sogar nach dem Trend. Und inzwischen ziehen schon die ersten Konzerne nach: Unverpackt kommt in der bundesdeutschen Lebensmittelwirtschaft an. Es geht um den Verzicht auf Plastik und um die Vermeidung von Verpackungsmüll. In den Läden herrscht das Prinzip des Tante-Emma-Ladens. Ein Prinzip, das auf dem Wochenmarkt ebenfalls gilt – freilich nicht an allen Ständen. Die Ware wird offen verkauft und kommt in Behältnisse, die der Kunde mitbringt.

Ostracher Ehepaar handelt mit Gewürzen, Kräutern und Trockenfrüchten

Tee, Anis und Nelken ließen sich ebenso gut lose verkaufen, dachten sich Volker und Maria Melcher. Das Ehepaar aus Ostrach handelt mit Gewürzen, Trockenfrüchten und Kräutern. Am Marktstand der Melchers hat es bislang alles immer nur in Zellophantütchen verpackt gegeben. „Das wollten wir ändern“, erklärt Maria Melcher. Ihre Naturprodukte bieten sie zwar weiterhin gut verpackt an, darüber hinaus aber auch unverpackt.

Kunden fragten oft nach kleineren Mengen

„Wir wurden oft gefragt, ob es nicht auch ein bisschen weniger sein könnte“, berichtet Maria Melcher. Insbesondere bei jenen Gewürzen, mit denen nur sehr selten gekocht wird, zeigte sich dies Bedürfnis. Und ökologisch orientiert, wie die Melchers ihr gesamtes Sortiment ausrichten, lag der Schritt zum losen Verkauf nahe, zum Unverpackt-Marktstand. Ganz klein war er übrigens nicht, dieser Schritt. Denn zunächst galt es, ein Aufbewahrungssystem anzuschaffen – mit luftdicht schließenden Schubladen, damit Curry, Zimt und Konsorten nicht leiden.