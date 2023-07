Wo Grüße aus dem Böhmerland auf Kastagnettenklang trafen. Wo rasendes Drum-Solo auf gesungenes Lob auf die badische Heimat folgte. Und wo eifrige Kicker dem Ball hinterherrannten, während sich die älteren Semester auf Decken oder Liegestühlen rekelten – da hat die Stadtkapelle am Sonntagnachmittag zum Picknick-Konzert eingeladen. Das sommerliche Event auf der Weiherwiese ist eine neue Idee des Vorstands. Und Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende der Stadtkapelle, freute sich „riesig, wie gut unser Picknick-Konzert angenommen wird“.

Freilich war der Wettergott am Sonntagnachmittag außerordentlich gnädig. „Gestern, am Samstag wär‘s kaum möglich gewesen“, sagte Brigitte Waldenmaier. Denn da war die Quecksilbersäule weit, weit über 30 Grad Celsius gestiegen. Und am Sonntagmorgen hat es noch geregnet. Danach aber entwickelte sich ein wahres Bilderbuchwetter – mit blauem Himmel und strahlend weißen Wolken.

Hits von James Last beherrschte die Markdorfer Blaskapelle ebenso entspannt wie die sich steigernden Rhythmen von Peoples Drums. Dem Stück, für das der Schlagzeuger Zwischenapplaus für seine atemberaubende Stocktechnik bekam. „Einfach gut“, lobte Georg Riedmann. Dabei bezog sich der Bürgermeister auf die gesamte Kapelle – außerdem auch auf ihr Programm beim Picknick-Konzert, das auf Jung und Alt gleichermaßen ausgerichtet war.

Bei Bürgermeisters gab‘s Bauernbrot und Käse, obendrein Paprika-Streifen, Trockenwurst, dazu Markdorfer Rosé. Christiane und Georg Riedmann gehörten zur Picknickdecken-Fraktion. Lisa und Dietmar Bitzenhofer dagegen hatten sich Liegestühle mitgebracht. „Wir haben es ja auch nicht so weit“, erklärte Lisa Bitzenhofer. Ihr Urteil zur Veranstaltung: „Total klasse! Wirklich eine super Idee, die sehr gut ankommt.“ Die überdies ziemlich einzigartig sei, sagte Egbert Benz. Und der muss es wissen. Denn als Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis hat er schließlich den Überblick. „Am ehesten vergleichbar ist vielleicht noch das Ackerkonzert des Musikvereins Ahausen“, sagte Egbert Benz.

Shu-ting Men lebt in Markdorf, kommt aber aus Taiwan. Eigentlich höre sie ja lieber Klassik oder Pop. „Die Musik hier gefällt mir trotzdem sehr gut“, erklärte sie. Ganz besonders gefalle ihr die „wunderbare Atmosphäre hier“. Blaskapellen, Brassbands gebe es schon auch in Taiwan. Gratiskonzerte böten die aber keine an.

Gute Musik, umhertollende Kinder, entspannte Eltern, gut gelaunte Konzertbesucher – „was will man mehr“, befand Manfred Weiss. Und er erwartete keine Antwort. Brigitte Waldenmaier beantwortete dafür eine andere Frage: „Das werden wir wohl im nächsten Jahr wieder machen, erklärte die Vorsitzende der Stadtkapelle – „aber vielleicht auch woanders in Markdorf“.