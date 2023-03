Die Markdorfer Postfiliale im Ladengeschäft Megamix in der Hauptstraße wird noch bis Ende März zu den verkürzten Öffnungszeiten am Vormittag geöffnet haben. Dies bestätigte DHL-Pressesprecher Dieter Nawrath auf Anfrage. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der tragischen Umstände an den angegebenen eingeschränkten Öffnungszeiten bis Ende März festhalten“, teilt Nawrath mit.

Die Postfiliale in dem Schnäppchenmarkt war seit Ende Januar mehr als einen Monat komplett geschlossen gewesen, ebenso wie das Geschäft selbst, nachdem sich dort am 21. Januar ein Tötungsdelikt ereignet hatte. Ein 47-Jähriger hatte am Postschalter seine im Megamix angestellte getrennt von ihm lebende Ehefrau erschossen.

In den Folgewochen blieb der Laden geschlossen. Auch der Megamix soll voraussichtlich ab Anfang April wieder regulär geöffnet haben, so die Inhaberin gegenüber der Redaktion. Aktuell sind Postfiliale und Laden werktags von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

In den Tagen nach dem Tötungsdelikt im Megamix Ende Januar war die Anteilnahme groß. Viele Menschen hielten vor dem Geschäft inne und legten Blumen und Kerzen ab. | Bild: Grupp, Helmar

Für den Service von DHL und Post verweist der Sprecher auf den Standortfinder auf der Internetseite des Unternehmens. Dort wird für Markdorf der Asia-Markt Thinh-An in der Ravensburger Straße 16 angegeben, der wochentags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet hat.

Während der Komplettschließung konnten Postkunden in Markdorf ihre Pakete auch im Zustellzentrum in der Planckstraße abholen. Dieser Service wird von der Post nun nicht mehr angeboten. Weitere DHL-Paketshops gibt es erst wieder in Immenstaad an der Shell-Station und in Hagnau bei der Fruchtinsel Banholzer.

Im Megamix seien seit der Gewalttat Ende Januar nach wie vor noch nicht alle Mitarbeiterinnen an Bord, sagt die Ladeninhaberin. Die meisten waren an jenem Samstagmittag Augenzeugen der Tat. Ihnen und den Angehörigen der getöteten Frau wurde vom Kriseninterventionsteam des DRK psychologische Hilfe angeboten.

Ein bitterkalter Samstag: Im Schneetreiben steht am 21. Januar kurz nach der Gewalttat ein Polizist vor dem Schnäppchenmarkt. Kurz vor Ladenschluss gegen 13 Uhr hatte ein 47-Jähriger am Postschalter im hinteren Ende des Ladens seine dort angestellte getrennt von ihm lebende Ehefrau getötet. | Bild: dap/SK

Der Täter, der kurz nach der Tat auf seiner Flucht nach Pfullendorf festgenommen werden konnte, befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen. Wann es zu einer Anklage kommen wird, lasse sich noch nicht absehen, hieß es zuletzt.