Nach dem Graffiti-Vandalismus am Bahnhof ist die Debatte um stärkere Videoüberwachung neu entfacht. Die wurde bereits im Herbst beschlossen, umgesetzt ist sie aber noch nicht. Bei der Polizei sieht man die Stadt am Zug.

Der jüngste Vandalismus am Bahnhof mit den Graffiti-Schmierereien an Tafeln, Sitzmöbeln und am Bahnhofskiosk hat die Debatte um die Videoüberwachung wieder in den Vordergrund gerückt. Der Gemeinderat hatte im Oktober 2021 eine Ausweitung der