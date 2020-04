Markdorf vor 1 Stunde

Polizei ermittelt: Zwei Unbekannte wollten in Markdorfer Gaststätte einbrechen

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Gaststätteneinbruchs, der sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr in Markdorf an der Gehrenbergstraße ereignet hat.