von SK

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen unbekannt. Ein Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen im Stieglitzweg verschlossen abgestellten Motorroller der Marke SYM, Versicherungskennzeichen 374 RAA, entwendet.

Hinweise zum Fall an das Polizeirevier Überlingen

Den Wert des Rollers beziffert die Polizei auf 1500 Euro. Personen, die in der genannten Nacht Verdächtiges in der Straße Stieglitzweg beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen weißen Motorrollers geben können, wenden sich an das Polizeirevier Überlingen, Telefonnummer 0 75 51/80 40.