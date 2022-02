Weil er im Verdacht steht, illegal mit Drogen Handel getrieben zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen aktuell gegen einen 17-Jährigen. Beamte des Polizeireviers Überlingen waren bereits am Abend des 30. Januar auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, da er in einem Pkw saß, der mit erhöhter Geschwindigkeit von Markdorf in Richtung Bermatingen fuhr, heißt es im Polizeibericht.

Polizei stellt Drogen und Utensilien sicher

Bei der Kontrolle der drei Insassen, zwei 19-Jährigen und des jugendlichen Tatverdächtigen, stellten die Polizisten typischen Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Sie fanden bei dem 17-jährigen Mitfahrer mehrere verdächtige Tütchen und insgesamt knapp 30 Gramm der Droge auf. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Ermittler ebenfalls fündig. Sie beschlagnahmten eine weitere Kleinmenge der illegalen Substanz und diverse Utensilien, die auf ein unerlaubtes Handeltreiben hindeuten. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.