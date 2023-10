Veranstalter des Abends, der sich vor allem an Lehrkräfte und an Fachkräfte der Jugendhilfe wendet, sind die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis und das Polizeipräsidium Ravensburg. Polizeipräsident Uwe Stürmer wird zu Beginn der Veranstaltung ein Grußwort sprechen.

Wie erkennt man, wenn Jugendliche ein Suchtproblem haben und welche Möglichkeiten gibt es nicht nur, ihnen zu helfen, sondern vor allem solche Risiken im Vorfeld bereits anzusprechen und zu vermeiden – Stichwort Prävention. An vier jeweils 15-minütige Impulsreferate von Experten aus verschiedenen Bereichen schließt sich eine Podiumsdiskussion an, in der das Publikum in einer offenen Runde Fragen an die Referenten richten kann.

Was erwartet die Besucher? „Wir sind aus Überzeugung an Schulen, da wir dort unsere Zielgruppen auf Augenhöhe erreichen“, sagt etwa Achim Kruzinski. Der Oberkommissar gehört dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums an. Dort, sagt er, nehme man den politischen Auftrag der polizeilichen Prävention auf dem Stundenplan sehr ernst. Yvonne Tröster von der Suchtberatung der Diakonie im Bodenseekreis weiß: „Die Jugendphase ist eine für alle herausfordernde Zeit im Leben.“ Aufgabe der Eltern sei es, die Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden gut zu begleiten, „damit sie die Überfahrt mit all ihren Wellen gut meistern können“. Ulrike Amann, Fachbereichsleiterin Jugend-Sucht am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weißenau, ist es wichtig, „aufzuzeigen, welche Jugendlichen besonders gefährdet sind“. Dabei geht es ihr darum, wie vor allem psychisch oder sozial belastete Jugendliche besser erreicht und geschützt werden können.

An der abschließenden Diskussionsrunde wird auch ein ehemaliger Betroffener, der in der Fachklinik Sieben Zwerge Hilfe erfahren hatte, teilnehmen und über seine Erfahrungen berichten. Der Eintritt ist frei.