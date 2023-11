Er tut nur so. Noch ist es nur ein Spiel. Trotzdem ist an den ernst-aufmerksamen Mienen der Jugendlichen zu erkennen: Dieses Spiel ist bereits ein Schritt ins Berufsleben. Norbert Merkel, Ausbildungsmeister am Ausbildungszentrum Schussental GmbH hat gerade erklärt: „Üblicherweise hole ich die Bewerber am Werkstor ab und bringe sie dann in mein Büro.“ Dies hier ist nun nicht Norbert Merkels Büro, sondern ein Unterrichtsraum der Klasse 9c der Realschule am Bildungszentrum (BZM). Und das Bewerbungsgespräch, das Lorik, 15, gleich führen wird, ist eines zur Übung – für den Neuntklässler und für seine Mitschüler.

Marktplatz Beruf heißt die Veranstaltung, zu der die Schulleitung der BZM-Realschule einmal im Jahr einlädt. Es kommen dann die Bildungspartner der Schule in die Aula und ins Foyer. Unternehmen wie die Firma Meyko, Fachhändler für Kommunal-, für Garten- und Sportanlagen-Technik aus Oberteuringen. Meyko ist erst vor einem knappen halben Jahr zum Kreis der inzwischen 21 Unternehmen, Einrichtungen und Behörden gestoßen, deren Mitarbeiter die BZM-Realschüler bei deren Suche nach einem geeigneten Beruf unterstützen. Etwas länger mit von der Partie sind die Marie-Curie-Schule, ehemals Jörg-Zürn-Gewerbeschule, und die Constantin-Vanotti-Schule, gleichfalls Überlingen.

Firmen fragen nach Bewerbern

Oliver Petzold unterrichtet an den beiden berufs- beziehungsweise weiterbildenden Schulen. Und wer an deren Stand kommt, erfährt viel über Zukunftsaussichten. Zum Beispiel die von Biologisch-Technischen Assistenten. „Da sieht es extrem günstig aus“, erklärt Dirk Engels. Biologisch-Technische Assistenten seien sehr gefragt – auch von den expandierenden Medizintechnik-Unternehmen in der Region. „Die Firmen kommen zu uns und fragen nach Bewerbern.“

Der 15-jährige Lorik in Raum 117 der Realschule hat sein Bewerbungsgespräch bei Norbert Merkel inzwischen hinter sich. Und der Ausbildungsmeister zeigt sich sehr zufrieden mit seinem Gesprächspartner.

„Normalerweise würde ich noch etwas tiefer graben“, noch mehr nach schulischen Leistungen, nach Vorlieben im Unterricht, aber auch nach Hobbys und Berufsvorstellungen fragen. Doch für ein Übungsbewerbungsgespräch sollte es heute reichen. Und Lorik wirkt ebenfalls recht zufrieden. Als der Ausbildungsmeister ihn nach seinen Erfahrungen mit der Bohrmaschine und den Schraubenschlüsseln fragte, hatte er durchaus überzeugt.

47 Anlaufstellen für Schüler

Martin Homburger vom Rotary Club Markdorf freut sich. Darüber, dass sich 47 Unternehmen, Einrichtungen oder Behörden aus den verschiedensten Bereichen beim diesjährigen Marktplatz Beruf eingefunden haben. „Das macht 47 Anlaufstellen für die Schüler, um mit Menschen aus der Praxis ins Gespräch kommen zu können“, sagt der Inhaber des gleichnamigen Markdorfer Luftfahrtzulieferers.

Was für die jungen Leute wichtig sei, gewinne inzwischen auch für die Unternehmen immer mehr an Bedeutung, sagt Homburger. „In vielen Branchen fehlt es an Fachkräften“, weiß der Maschinenbauunternehmer nur zu gut. Und Roland Neubert Chef und Inhaber der Markdorfer Werbeagentur Teamwerk Neubert, gleichfalls auch Rotarier, ergänzt: „So öffnen sich für Unternehmen wie für die Schüler neue Perspektiven.“