Die Rocknacht des SC Markdorf ist zurück. 2019 fand sie zuletzt am Elisabethenmarkt-Samstag statt, nach drei Jahren Pause freuten sich die Veranstalter auf die Wiederauflage. Als Band wurden Atze und Kurt gebucht, die die Markdorfer bereits von ihren Auftritten bei der Markdorfer Musiknacht kennen. Die Musiker aus Vorarlberg spielen Rockklassiker, die jeder kennt. Manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten und Ziehharmonika. Sie sorgten für gute Stimmung, sodass die Besucher viel Freude auf der Tanzfläche hatten.

„Die Musiker sind der Hammer, die reißen zu zweit die ganze Hütte ab, wozu man ansonsten eine große Band braucht“, zeigte sich Mitorganisator Berti Müller vom SC Markdorf sehr zufrieden. Die Band zog ein gemischtes Publikum an.

Zu Beginn der Veranstaltung mussten die Sportler etwas bangen, ob auch genügend Besucher kommen. Ab 22 Uhr füllte sich die Stadthalle aber zunehmend, womit der Abend auch für den Veranstalter gerettet war. Die Organisatoren waren sich im Vorfeld darüber bewusst gewesen, dass es eventuell schwer sein könnte, genügend Besucher in die Halle zu ziehen, da am 11. November viele Fasnetsvereine feiern. „Wir sind froh, dass unser Mut belohnt wurde. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und am Ende hatten wir doch noch eine volle Halle“, so Berti Müller.

„Es ist schön, dass es mal eine Veranstaltung gibt, wo unser Alter zwischen 40 und 60 Jahren vertreten ist“, freute sich Besucherin Manuela Keller aus Salem. Dass diese Generation feiern kann, zeigte ein Blick auf die Tanzfläche, die immer gut gefüllt war. „Ich bin glücklich, dass diese Veranstaltung nicht nur viel Spaß macht, sondern darüber hinaus sehr friedlich ist“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Markus Kieferle.

Das Markdorfer Ehepaar Wolfgang und Margot Bäder war kaum von der Tanzfläche zu bekommen und genoss den Abend sehr. „Die Musiker sind super, uns macht es hier riesig Spaß“, sagte Wolfgang Bäder und seine Frau konnte dem nur zustimmen.