Die Landschaftsplanerin betonte mehrfach, dass sich das Friedhofsgelände dank seiner guten Substanz schon mit relativ geringfügigen Eingriffen deutlich aufwerten lasse. Wie Lisa Kibele erklärte, zeichne sich derzeit eine grundlegende „Veränderung der Bestattungskultur“ ab. Klar erkennbar sei die Abkehr von der „traditionellen Erdbestattung“ bei gleichzeitiger Hinwendung zur Feuerbestattung mit Urnengräbern. Überhaupt präge den „modernen Bestattungsmarkt“, dass er mehr Möglichkeiten zur Gestaltung der Grabarten und der Bestattungsorte biete.

Bestattungsformen In Zeiten sich wandelnder Familienbilder, der sich daraus ergebenen neuen Formen des Zusammenlebens sowie einer erheblich gesteigerten räumlichen Flexibilität verändern sich die Bestattungsformen. Der Bedarf an Urnenrasengräbern wächst und es werden vermehrt auch alternative Bestattungsformen wie zum Beispiel Baumgräber nachgefragt. Hierüber will die Stadt mit den Bürgern noch ins Gespräch kommen. Schon jetzt steht aber fest, dass die wertvolle Gehölzstruktur des Friedhofes weiter aufgewertet, neue Freiflächen geschaffen, vor allem aber die Wege saniert werden sollen.

Eben darauf will man reagieren. Überdies sieht man sich in der Pflicht, für die notwendige Sicherheit auf den Friedhofswegen zu sorgen. Die befinden sich derzeit in zum Teil schlechten Zustand. Betroffen seien insbesondere die Nebenwege. Außerdem, so Landschaftsplanerin Lisa Kibele weiter, sei ans Aufwerten der Verbindung zum Ortsteil Möggenweiler gedacht. Stärker als bisher sollen Rad- und Gehverkehr fort von der Friedhofsstraße gezogen werden, stattdessen über das Friedhofsgelände geführt werden. Dies ist Teil eines längerfristigen Entwicklungskonzept für den Friedhof. In dessen Rahmen das Gräbergelände mehr Parkähnlichkeit bekommen soll.

Ob die Friedhofstraße zu einem späteren Zeitpunkt einen Gehweg bekommt, wird der Gemeinderat noch diskutieren. | Bild: Jörg Büsche

Die Voraussetzung für eine solche Umgestaltung seien günstig. Bedürfe es doch eher weniger Eingriffe. Kibele nannte den Eingangsbereich als Beispiel. Der sei bald aufgewertet. Sie führte auch das Schaffen von Blickbeziehungen an, die Verknüpfung von Wegverbindungen. Vor allem aber schilderte sie, wie sinnvoll es sei, den Parkcharakter des mittleren Friedhofsbereichs zu erhöhen.

Dank seiner wertvollen Gehölzstruktur lässt sich der Friedhof in manchen Bereichen zu einer Parkanlage verändern. | Bild: Jörg Büsche

Überhaupt hielt die Freiraum-Planerin mit ihrer Begeisterung über die Markdorfer Friedhofsanlage nicht zurück. Das gewachsene Gelände besitze sehr viel Entwicklungspotenzial. Nicht zuletzt wegen der dort anzutreffenden wertvollen Baumbestände. Mitten beziehungsweise am Rande der Stadt habe sich gewissermaßen eine ökologische Nische entwickeln können, für deren weitere Aufwertung es verhältnismäßig geringen Aufwands bedürfe.

Auch die Dankmale auf dem Friedhof sollen aufgewertet werden. In ihrem Umfeld sollen Verweilmöglichkeiten entstehen. | Bild: Jörg Büsche

Priorität besitzen die Nebenwege. Sie bedürfen einer dringenden Sanierung. Im aktuellen Haushalt sind 150 000 Euro eingestellt, damit die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhofsgelände nachkommen kann. Was noch in diesem Jahr geschehen soll. Die Entwicklung der Grünverbindung gen Möggenweiler – auch dafür sind 150 000 Euro veranschlagt – beginnt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Beläge auf den Wegen sollen künftig vereinheitlicht und für Rolatoren nutzbar werden. Saniert werden auch die Treppen auf der Anlage. | Bild: Jörg Büsche

Sein Lob fürs Konzept brachte Alfons Viellieber, CDU, an, der den Friedhof als wichtigen Erholungsort in der Stadt sieht. Weniger glücklich zeigte er sich mit dem Plan, einen Fußweg entlang der Möggenweiler Straße anzulegen. „Da sehe ich zu viel Gefahrenpotenzial.“ Aus Sicht Joachim Mutschlers (Umweltgruppe) dürften bei der Diskussion über die Wegeführung die Radfahrer nicht vergessen werden. Deren Verkehrsführung über den Friedhof zu lenken sei ja wohl keine gute Idee.

Den mittleren Bereich des Friedhofes parkähnlich auszubauen – und stärker noch als bisher zur Gehwegverbindung nach Möggenweiler zu machen, fand keinen Widerspruch im Ausschuss.