von Evelyn Pfefferkorn

Es hätte eine mehrtägige Fahrt werden sollen: Mit insgesamt über 2400 Kilometern Reise und mehreren Tonnen Hilfsgütern im Gepäck. Ziel wäre die polnische Grenzstadt Przemysl gewesen, die nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Geschafft haben es Christian Amann und Rolf Schnekenbühl jedoch nur bis Ansbach in Bayern. Die dringend benötigten Hilfsgüter haben ihren Weg in die Ukraine trotzdem gefunden. Nur nicht so, wie zunächst geplant.

Kurz nach Ulm bemerken sie die Panne

Am vergangenen Mittwoch, 9. März, waren Amann und Schnekenbühl mit einem Kleintransporter voller Hilfsgüter für die Ukraine losgefahren. Gesammelt wurden sie bei der Hilfsaktion von Rainer Zanker und seiner Lebensgefährtin Mariya Babina.

Da sah noch alles gut aus: Christian Amann, Rolf Schnekenbühl, Lothar Groß, Thomas Blennemann und Andreas Rombold (von links) am Mittwoch in ihrem leeren Transporter, der noch beladen werden muss. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Beladen mit Medizin, Hygieneartikeln, Isomatten, warmer Kleidung und Decken ging es um kurz nach 7 Uhr vom Parkplatz an der alten Lagerhalle der Firma Weber los. Die ersten Kilometer seien ohne Probleme verlaufen, berichtet Schnekenbühl. In Ulm legten sie einen Zwischenstopp ein, um vollzutanken. Bei der Weiterfahrt fiel den beiden Markdorfern aber auf, dass die Tankanzeige einen leeren Füllstand anzeigte, obwohl sie eben noch vollgetankt hatten. „Da ist es uns dann mulmig geworden“, sagt Schnekenbühl.

Rolf Schnekenbühl (links) und Christian Amann packten gemeinsam mit an, um ihren Klein-Lkw zu beladen. Der Gabelstapler war eine große Hilfe. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Als sich die Tanknadel nach längerer Zeit immer noch nicht regte, beschlossen die beiden, anzuhalten und eine Werkstatt aufzusuchen. In der Nähe von Ansbach ließen sie den Transporter überprüfen. Dem Fahrzeug nahm sich sogar der Werkstattleiter selbst an, als er hörte, dass die beiden einen Hilfstransport überbringen wollten. Bei der Inspektion stellte sich dann heraus, dass der Transporter einige Mängel in der Elektronik hatte. „Das hat uns leider zum Umdrehen gezwungen“, sagt Schnekenbühl.

„Umzudrehen war die vernünftigste Lösung“

„Da wir noch 1200 Kilometer vor uns hatten, war uns das einfach zu unsicher“, sagt auch Amann. Als sie im Telefonat mit Mariya Babina erfuhren, dass ein Lkw aus Polen unterwegs sei, der ihre Paletten mitnehmen könnte, bestärkte sie das in ihrer Entscheidung, wieder nach Hause zu fahren. „Das war letztlich die vernünftigste Lösung“, sagt Amann. Schließlich seien sie sich nicht sicher gewesen, ob nicht noch weitere Probleme während der langen Fahrt auftauchen würden. „Das war uns dann zu risikoreich“, stimmt Schnekenbühl seinem Freund zu.

30 Paletten mit verschiedenen Hilfsgütern, darunter Medizin und Lebensmittel, hatten die freiwilligen Helfer in nur wenigen Tagen gesammelt und verpackt. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Wieder daheim, ging es für die beiden am nächsten Morgen an das Entladen der Paletten und anschließend nach Ravensburg, um den Transporter bei der Autovermietung abzugeben. Kurze Zeit später traf der neue Kleintransporter samt Fahrer aus Polen ein, den Babina organisiert hatte. Zwar kein Lkw wie gedacht, aber dennoch groß genug, um Amanns und Schnekenbühls Paletten mitzunehmen. Mit vereinten Kräften verstauten die beiden mit weiteren Helfern und einem Gabelstapler die Hilfsgüter.

Inzwischen sind die Paletten in der Ukraine angekommen

Fahrer Vital Rodniansk aus Polen fuhr nun mit der Hilfsfuhre direkt weiter nach Przemysl. Von dort wurden die Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Poltawa gebracht, wo sie in diesen Tagen verteilt werden. Am Sonntag erhielt Schenkenbühl schließlich die Nachricht von Rodniansk, dass er wieder daheim sei und die Fuhre sicher abgeladen habe. Das war nun bereits der dritte Transporter mit Hilfsgütern, der von Markdorf aus gestartet war und erfolgreich in der Ukraine angekommen ist.