Bunt sieht er aus, der Osterstrauch, den die Mitglieder des Clubs Soroptimist International im Eingangsbereich der Edeka-Filiale an der Mangoldstraße aufgestellt haben. „Ein zweiter Osterstrauch steht beim Edeka in der Ravensburger Straße“, erklärt Agnes Schröder, neben Margit Koch-Nedela eine der Organisatorinnen der jüngsten Aktion „Oster-Nest-Freude“.

Es sei das siebte Mal, dass auf diese Weise Senioren beschenkt werden. Senioren, bei denen der Geldbeutel so klein ist, dass es auch für alltägliche Dinge kaum reicht. „Da ist ein Herr, der sich eine neue kleine Bratpfanne wünscht“, sagt Agnes Schröder. „Oder jemand, der um einen kleinen Zuschuss für die Grabpflege bittet“, erzählt Margit Koch-Nedela, was sie besonders berührt hat.

„Als wir vor sieben Jahren angefangen haben mit unserer Oster-Nest-Freude-Aktion“, so blickt Margit Koch-Nedela zurück, „da waren es nur 30 Wunschkärtchen – inzwischen sind es 60.“ Dass sich die Zahl verdoppelt hat, liegt vor allem an der Mithilfe der Diakonie und des Mehrgenerationenhauses (MGH). „Ich spreche gezielt Senioren an, von denen ich weiß, dass sie arm sind“, erklärt MGH-Leiterin Renate Hold. „Es sind sehr viel mehr als die 60, für die es die Oster-Nest-Freude geben wird“, so Hold weiter. Sie schätzt die Zahl der in Armut geratenen Markdorfer Senioren auf 280. „Sie trauen sich nicht, zu uns zu kommen, sie schämen sich“, begründet Hold deren Zurückhaltung.

Dabei wandle sich aktuell der Blick auf Armut: Inflation und Energiekrise bewirkten, dass Bedürftigkeit nun auch in Kreisen auftaucht, die bislang zur Mittelschicht zählten, nach wie vor überwiegen Frauen. Haben sie Erziehungsarbeit geleistet, waren sie nicht erwerbstätig, so geraten sie leicht in die Armutsfalle. Besonders stark betroffen seien alleinstehende Frauen, erklärt Margit Koch-Nedela. Wer helfen will, möge sich eins der Wunschkärtchen abholen, den Wunsch für rund 25 Euro erfüllen, verpacken, und das Päckchen an der Edeka-Infotheke abgeben. Die Aktion dauert bis 18. März.