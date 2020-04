Gründonnerstag, 9. April

Feier einer liturgischen Abendandacht am heimischen Esstisch mit der ganzen Familie. Die Vorlage für die Andacht (inklusive Rezept für den traditionellen Lammeintopf) liegt in der Kirche zum Mitnehmen aus und ist auf www.ekima.de zum Download erhältlich.

Karfreitag, 10. April

10 Uhr: Video-Gottesdienstimpuls aus dem Kirchenbezirk. Zu jedem Sonn- und Feiertag gestaltet eine Kirchengemeinde des Kirchenbezirks einen Video-Gottesdienstimpuls. Dieser steht ab Sonntag 10 Uhr auf der Internet-Seite des Kirchenbezirks oder über der Homepage www.ekima.de. Für Karfreitag kommt der Video-Gottesdienstimpuls aus der evang. Kirchengemeinde Überlingen und wird von Pfarrer Kai Tilgner gehalten.

15 Uhr: Hörandacht zum Karfreitag. Es wird dazu eingeladen, die Botschaft des Karfreitags im meditativen Hören in sich aufzunehmen. Es werden Worte aus Psalm 22 und aus der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums, einen Predigtimpuls und Melodien bekannter Passionslieder gehört. Gestaltet wird die Hörandacht von Pfrarrerin Kristina Wagner, Doris Käser und Matthias Klemm. Es musizieren Katrin und Julian Klemm (Violinen), Simon Klemm (Fagott), Matthias Klemm (Viola, Blockflöte und Klavier)

Ostersonntag, 12. April

5.30 Uhr: Am Ostermorgen wird ab 5.30 Uhr die Osterkerze im Haus im Weinberg brennen. Es ist möglich, ein Osterlicht an der Osterkerze zu entzünden und mit nach Hause zu nehmen. Bitte die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften beachten!

10 Uhr: Gottesdienst-Livestream. Die Gemeinde möchte gemeinsam Ostern feiern, auch in Zeiten fehlender Gemeinschaft vor Ort. Aber auch in diesem Jahr gilt der Ruf des Ostermorgens „Der Herr ist auferstanden“. Das möchten die Mitglieder feiern und gegenseitig zurufen, über alle Mauern und Türen hinweg.

11 Uhr: Kirchencafé am Telefon. Persönliche Begegnung und Austausch sind wichtig. Ein wichtiger Ort der Begegnung und des Austauschs in der Evang. Kirchengemeinde ist das sonntägliches Kirchencafé. In der gewohnten Form kann dieses derzeit nicht stattfinden, daher ist nun ein Kirchencafé am Telefon geplant. Die Menschen können einander nach den Online-Gottesdiensten sonntags gegen 11 Uhr anrufen, Gedanken austauschen und erzählen, was sie beschäftigt. Wer mitmachen möchte, meldet sich im Pfarrbüro unter Tel. 07544/4499 an und hinterlässt seine Telefonnummer. Mitglieder sorgen dafür, dass eine Person eine andere der Gemeldeten anruft.

Tägliches Glockenläuten um 19 Uhr

In Zeiten, in denen die Gemeinde nicht mehr in den Kirchen zusammenkommen können, suchen die Kirchen nach anderen Möglichkeiten, gemeinschaftlich ihren Glauben zu leben. Jeden Abend um 19 Uhr läuten deshalb in der Kirche wie in vielen Kirchen der Region die Glocken (nicht am Karfreitag und Karsamstag) zum gemeinsamen Hausgebet. Die Pfarrer Tibor Nagy und Kristina Wagner möchten einladen, während des Glockenläutens zuhause eine Kerze anzuzünden und ein Vaterunser zu beten.

Hausandachten und Kindergottesdienste für zuhause

Für alle Feiertage gibt es eine Hausandacht auf der Homepage. Diese ist auch in der Kirche zum Mitnehmen ausgelegt. Vorlagen für einen Kindergottesdienst zuhause gestaltet das Kindergottesdienstteam.

Osteraktion der Konfirmanden

Weil Ostern in diesem Jahr für viele sehr einsam ist, haben die Konfirmanden aus der Quarantäne eine Mitmach-Aktion zu Ostern gestartet: Sie teilen Osterfreude und tragen sie als Hoffnungssteine in die Welt und jeder kann mitmachen, indem er zuhause einen oder mehrere Hoffnungssteine gestaltet mit einem Symbol der Hoffnung, des Lebens und der Auferstehungskraft. Die Steine dann ab Ostern am Straßen- oder Wegrand auslegen, vor das Rathaus oder an einen Platz, wo andere ihn sehen und sich freuen können.

Aktionen der Markdorfer Konfirmanden: Steine bemalen und auslegen. | Bild: Tibor Nagy

Als Farbe für Steine eignen sich alle Acrylfarben oder Eddings, aber auch Buntstifte, Tusche, Kreide oder Bleistift – danach versiegeln, wenn möglich. Gerne dürfen Fotos der Steine, oder von den Orten, wo sie jetzt liegen auf der neuen Instagram-Seite eju_markdorf geteilt werden.