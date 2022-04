von Christiane Keutner

„So schneidet man Spitzen“, belehrt Antje Herfurth Friseurmeister Richard Gratwohl. Der versucht gerade, einen Ast Lebensbaum in bindegerechte Stücke zu schnipseln. Alle lachen. Ja, die Floristin kann genauso gut mit der Schere an Pflanzen umgehen wie der Vorsitzende der Trachtengruppe an Haaren.

Gute Laune herrscht, als neun Helfer der Trachtengruppe bei sonnigem, aber windigem Wetter mit Elan den Brunnen zwischen Rathaus und Tourist-Information österlich schmücken. Es ist bereits das sechste Mal, dass der Verein die Tradition des Osterbrunnens wieder aufleben lässt. Rund drei Stunden sind die Männer, Frauen und ein Teenager damit beschäftigt, Thuja und Buchs zu schneiden, eine Krone zu winden und Eiergirlanden am Brunnen zu befestigen, den die Stadtgärtnerei bereits gereinigt und mit buntbepflanzten Blumenkästen bestückt hat.

Mitglieder wollen Zeichen setzen

War der Brunnen bisher immer in den Stadtfarben rot-gelb oder ausschließlich in leuchtendem Gelb gehalten, so wollte die Trachtengruppe diesmal aus gegebenem Anlass ein Zeichen setzen und gestaltete einen Friedensbrunnen in den blau-gelben Ukrainefarben.

„Fließendes Wasser ist ein Zeichen für Leben, ebenso wie Immergrün und Eier und damit ein Zeichen für Frieden“, sagt der Vorsitzende und bringt Hannelore Stark Materialnachschub. Die „Buchs-Beauftragte“ hat das Grün, das sie aus privaten Gärten ergattert hat und vom Nachbarn spendiert wurde, zuhause schon vorgeschnitten: „Man wusste ja nicht, wie das Wetter wird.“

Lena Reiner ist mit 15 Jahren die Jüngste im Bunde und hatte sich spontan entschieden, mit ihrer Mutter zum Helfen zu kommen. „Es macht Spaß“, sagt sie. Freude macht es auch Thomas Andiel, 49. Der stellvertretende Vorsitzende schätzt darüber hinaus das Miteinander und findet es wichtig, Traditionen am Leben zu erhalten. Dies wertschätzte auch Pfarrer Ulrich Hund, der am Palmsonntag von der Spitalkirche zur Nikolauskirche prozessierte und den Brunnen segnete.