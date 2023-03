Wer Markdorf durchqueren möchte und dafür nicht die vielbefahrene Ortsdurchfahrt nehmen möchte, muss in den kommenden Monaten viel Geduld aufbringen: Denn die Ensisheimer Straße, neben der B33/Ravensburger Straße die wichtigste Ost-West-Achse der Stadt, wird vermutlich bis Weihnachten ein Nadelör sein: Auf der Großbaustelle zwischen dem Bildungszentrum (BZM) und der Bahnkreuzung haben die Hochbauarbeiten begonnen, die Straße selbst ist nun halbseitig gesperrt, um einem großen Baukran Platz zu machen.

Der Verkehr wird per Baustellenampel einspurig am Engpass vorbeigeleitet. Der Geh- und Radweg in diesem Bereich ist gesperrt. Eine Fußgängerampel wurde eingerichtet, damit Passanten sicher zum Gehweg auf der anderen Straßenseite wechseln können. Verlegt werden musste dafür auch die gegenüber der Baustelle liegende Bushaltestelle, sie ist nun vorübergehend ans BZM verlegt. Ebenfalls verlegt wurde die Haltestelle des Anrufsammeltaxis Emma in Richtung Bahnübergang.

Auf dem weitflächigen Areal zwischen der Ensisheimer Straße und der Paracelsusstraße errichtet der Markdorfer Bauträger Kapitalpartner eine Wohnanlage mit fünf dreistöckigen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 34 Wohneinheiten und einer Tiefgaragenanlage mit 44 Stellplätzen. Die Häuser sollen bis Herbst 2025 fertiggestellt sein.

Das Bauvorhaben im Detail Die Häuser der fünf Gebäude umfassenden Wohnanlage in der Ensisheimer Straße sind als Niedrigenergiehäuser nach dem Standard KfW 55 geplant. Sie werden dreigeschossig ausgeführt und bekommen Satteldächer. Die 34 Wohneinheiten sollen als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Die 44 Stellplätze zählende Tiefgarage soll eine Zufahrt von der Paracelsusstraße her bekommen. Der Gemeinderat hatte im September 2021 grünes Licht für die Pläne gegeben. Das Unternehmen Die Kapitalpartner Holding GmbH und die Kapitalpartner Konzept GmbH (Markdorf) haben sich auf studentisches Wohnen spezialisiert und bauen in ganz Deutschland Wohnheime und andere Wohnimmobilien. Auch in den umliegenden Gemeinden ist das Unternehmen aktiv. In Immenstaad hat es ein älteres Wohngebäude erworben, dort stehen die Pläne noch am Anfang. In Friedrichshafen baut Kapitalpartner auf dem Areal der früheren Weinstube Glückler in der Olgastraße ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus.

So soll die Wohnanlage in der Ensisheimer Straße aussehen: Im Vordergrund der Visualisierung sind die fünf Wohnhäuser mit den gräulich gefärbten Dächern zu sehen. | Bild: Swiss Interactive AG

Geplant sind in der Anlage 24 Zweieinhalb-Zimmerwohnungen und zehn Dreieinhalb-Zimmerwohnungen, die als Eigentumswohnungen angeboten werden sollen. Die Vermarktung soll laut Kapitalpartner-Geschäftsführer Kai Schafheutle in Kürze beginnen. Der konkrete Zeitplan, so hatte Schafheutle zuletzt mitgeteilt, werde zurzeit noch „finalisiert“. Eigentlich hätten die Bauarbeiten bereits vor einem Jahr beginnen sollen, doch schwierige Untergrundverhältnisse hatten den Baustart verzögert.

Auf dem weitflächigen Areal zwischen der Ensisheimer Straße und der Paracelsusstraße haben inzwischen die Hochbauarbeiten für die Wohnanlage der Kapitalpartner GmbH begonnen. | Bild: Grupp, Helmar

Die Baustelle samt halbseitiger Straßensperrung beschäftigt nun auch den Gemeinderat. In der Sitzung am 7. Februar hatten die Freien Wähler eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, ob in der benachbarten Straße Am Sportplatz zwischen der Einmündung Paracelsusstraße und der Ensisheimer Straße eingerichtet werden könnte. Hintergrund: Am oberen Ende der Straße Am Sportplatz würden regelmäßig zwei Autos parken, die den Durchgangsverkehr aufgrund der beengten Straßensituation behindern würden. Die UWG befürchtet nun aufgrund des zu erwartenden Baustellenverkehrs Probleme im Einmündungsbereich zur Ensisheimer Straße.

Eine Visualisierung der geplanten Häuser für die 34 Wohneinheiten umfassende Wohnanlage an der Ensisheimer Straße. Bauträger ist die Markdorfer Firma Kapitalpartner. Bis Herbst 2025 sollen die Häuser fertiggestellt sein. | Bild: Swiss Interactive AG

Im Rathaus sieht man das anders, wie aus der Vorlage für die nächste Sitzung am kommenden Dienstag, 8. März, hervorgeht. Man werde die Situation aber „im Auge behalten und im Bedarfsfall Kontakt zur Straßenverkehrsbehörde aufnehmen“, heißt es in der Stellungnahme des Ordnungsamtes. Anlass zum Handeln bestehe aber nicht. Der Verkehr aus südlicher Richtung der Straße Am Sportplatz habe „ausreichend Sicht, um gefahrlos an den beiden geparkten Fahrzeugen vorbeifahren zu können“.

Halteverbote könnten „entweder aus Verkehrssicherheitsgründen angeordnet werden oder sofern sie im Interesse der Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich sind“, heißt es weiter. Nach Einschätzung des Ordnungsamtes sei keine dieser beiden Voraussetzungen gegeben, die Anordnung eines Halteverbotes in diesem Bereich ließe sich daher verkehrsrechtlich nicht begründen. Auch die dort nun eingerichtete Baustelle ändere die Sachlage nicht entscheidend, heißt es, zumal der Baustellenverkehr ohnehin so weit wie möglich über die Ensisheimer Straße abgewickelt werden soll.

Nachdem die Ensisheimer Straße neben der B33-Ortsdurchfahrt die wichtigste Ost-West-Achse durch Markdorf ist und sie zu Stoßzeiten oder wenn die B33/Ravensburger Straße in Ferien- oder Messezeiten dicht ist, als Ausweichstrecke genutzt wird, darf man dort in diesem Jahr mit häufigen Staus rechnen. Mit dem Baustellenverkehr und dem Schulbusverkehr zum und vom Bildungszentrum dürfte die Baustellenampel für längere Rückstaus sorgen. Als Ausweichstrecke, während sich der Verkehr zäh durch die parallele Ortsdurchfahrt wälzt, wird die Ensisheimer Straße dann nicht mehr taugen.