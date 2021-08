von Andreas Lang

Albert Weber, Unternehmer und Hauptsponsor, sparte nicht mit Lob: „Man muss hier schon die ausgezeichnete Jugendarbeit des Tennisclubs Markdorf hervorheben, ohne Teamwork könnte man solch eine Veranstaltung nicht stemmen“, sagte er.

Mit 86 zählte das Turnier eine etwas geringere Teilnehmerzahl als im Vorjahr. „Man merkt hauptsächlich im Freizeitsportbereich, dass die Leistung durch die coronabedingte geringere Trainingsmöglichkeit etwas nachgelassen hat“, meinte Ralf Hehl. Die Spieler, die professionell an Turnieren teilnehmen, hätten indes seines Erachtens nach ihre Leistungen sogar verbessern können.

Bild: Lang, Andreas

So auch der 17-jährige Joel Stuböck vom Tennis-Club Bad-Schussenried, der mit Rang 269 als bestgelisteter deutscher Ranglistenspieler am Turnier teilnahm und auch zu den Favoriten zählte. „Da unsere Mannschaft in der Regionalliga spielt und somit zu den Profis zählt, hatte ich die Möglichkeit dort mitzutrainieren“, erklärte er.

Marius Bradler, Pressesprecher des Tennisclubs Markdorf, zeigte sich erfreut über die Teilnehmerresonanz: „Unser Turnier hat einen sehr guten Ruf, das beweist schon, dass die Kinder und Jugendlichen, die in den Leistungsklassen U 12 bis U 18 spielen, aus ganz Deutschland anreisen“, erklärte er. Zumal das Turnier auch für die Leistungsklasse und deutsche Tennis-Rangliste gewertet werde. Unterstützt wurde das Organisationsteam der Albert-Weber-Open um Ralf Hehl, Gina Weber und Werner Riegel auch vom Tennisclub Immenstaad, der vier Tennisplätze zur Verfügung stellte. „Ohne die könnten wir mit unseren acht Tennisplätzen das Turnier nicht in zwei Tagen durchziehen, daher sind wir unseren Immenstaader Freunden sehr dankbar“, unterstrich Ralf Hehl.

Schiedsrichter suchte man bei diesem Turnier vergeblich auf dem Platz, die Spieler setzten auf Fair Play, zählten selbst die Punkte und werteten auch Fehler. Trotzdem hatten Brigitte Kuhn sowie ihre Kollegen Ralf Hehl und Werner Riegel ein wachsames Auge auf den gesamten Spielverlauf. Die Turnierleitung oblag Anne Glöckner und Christoph Dennenmoser.