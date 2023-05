Ein lauer Frühlingsabend, Sonnenschein und chromblitzende Oldtimer, die durch Markdorfs Altstadtgassen rollen. Und vor dem Ambasadorka Florian Loebermann am Saxofon und Henry Altmann am Kontrabass, die unendlich gelassen perlende Jazzklänge die Ulrichstraße herunterschicken. Das Leben kann so angenehm sein.

Im Falle der Rallye Bodensee-Klassik jedenfalls deutlich angenehmer als im Vorjahr: Da war das Defilee der Oldtimer in Sturzregen und Gewitter buchstäblich ins Wasser gefallen. Anders am Donnerstagabend: Hunderte Schaulustige säumten die Gassen oder warteten gespannt in Cafés auf die Parade. Die ließ in der Tat warten: Mit etwa halbstündiger Verspätung tröpfelten die Oldtimer und ihre Besatzungen ein.

Ein Spektakel war es trotzdem: 117 klassische Fahrzeuge, vom britischen Lagonda, Baujahr 1934, über Alfa Bertone und Jaguar XK bis hin zu Porsche- und Mercedes-Preziosen war auch in diesem Jahr wieder alles vertreten, was in der Szene Rang und Namen hat. Auch die Opel-Klassikabteilung hatte wieder vier Oldtimer aus der werkseigenen Sammlung entsendet, darunter einen Rallye-Kadett mit dem früheren Rennfahrer Joachim Winkelhock am Steuer. Wie immer kenntnisreich und kurzweilig moderiert von Johannes Hübner und charmant an der Kontrollstelle abgenommen von Bodensee-Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer am Eiscafé Zoldana war‘s ein wunderbarer Abend – für Fahrer wie für Zaungäste.