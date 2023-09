Über „abgelaufene Projekte und Dinge, die gut aufs Gleis gebracht worden sind“, möchte Markus Gantert bei seinem ersten kommunalpolitischen Sommergespräch eigentlich nicht sprechen. Neben dem Stadtrat der Freien Wähler sitzt Dietmar Bitzenhofer, Fraktionsvorsitzender. Gemeinsam geben sie Auskunft darüber, was die Freien Wähler derzeit umtreibt. „Das Thema Klima gehört sicherlich dazu, aber nicht an erster Stelle“, verwahrt sich Gantert gegen alle Versuche „das Thema ideologisch zu überhöhen“. Und Dietmar Bitzenhofer pflichtet ihm bei: „Das Thema ist ohne Zweifel sehr wichtig, aber Kommunalpolitik ist mehr als nur Klimapolitik oder Photovoltaik.“

Den Treffpunkt unter der Linde am Ochsenplatz haben die zwei Männer nicht umsonst vorgeschlagen. „Hier sind wir mitten im Zentrum – dort, wo das Herz der Stadt schlägt.“ Doch statt pulsierendem Lebens begegnet allen Nachmittagsruhe. Hie und da ein Passant, eine Passantin – urbane Betriebsamkeit sieht anders aus.

Neue Hoffnung für den Einzelhandel

Zuerst kommt ZIZ. Das Kürzel steht für „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. So heißt das Förderprogramm, mit dem der Bund den kriselnden Stadtzentren auf die Sprünge helfen möchte. Dem schleichenden Strukturwandel, „der durch Corona noch zusätzlich verstärkt wurde“, so Gantert. Die Pandemie habe dem Online-Handel neue Kunden zugeführt. Mit fatalen Folgen, wie Dietmar Bitzenhofer meint. Schwächelt der innerstädtische Einzelhandel, kränkelt die gesamte Innenstadt „und das sozio-kulturelle Leben stirbt“.

Markus Gantert hofft auf eine gute Zukunft für den Einzelhandel in der Stadt. | Bild: Jörg Büsche

Zu den Personen Dietmar Bitzenhofer, studierter Betriebswirt, ist 70 Jahre alt. Er gehört seit 1999 dem Gemeinderat der Stadt Markdorf an und ist dort seit über einem Jahrzehnt Fraktionssprecher der Freien Wähler. Bevor er in diesem Jahr in Rente gegangen ist, hat er gemeinsam mit seiner Frau Lisa Bitzenhofer das Bekleidungsgeschäft Kappeler in der Hauptstraße geführt. Das Ehepaar hat hat zwei erwachsene Kinder. Vielfach ehrenamtlich engagiert, setzt er sich schon seit Jahrzehnten insbesondere für die Historische Narrenzunft Markdorf ein. Markus Gantert ist 46 Jahre alt. Sein Pharmaziestudium in Freiburg hat er 2007 mit der Promotion abgeschlossen. Im Anschluss arbeitete er in einem großen Basler Pharmazie-Unternehmen. Seit Juli 2014 lebt er in Markdorf und arbeitet in der Panda Apotheke. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Zu seinen Hobbys gehören Radfahren, Laufen und Tennis. Seit 2019 ist er Mitglied des Gemeinderats. Zur Serie Auch in diesem Jahr hat die SÜDKURIER-Lokalredaktion die Reihe der kommunalpolitischen Gespräche im August und September wieder aufgenommen. Politiker aus den fünf im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen haben sich zu Themen geäußert, auf die sich ihre Arbeit in den kommenden Monaten konzentrieren wird.

Bodenseekreis 122 neue Lehrkräfte in Markdorf vereidigt: Sie haben Bock auf ihre Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Anschieben allein reicht nicht

Markus Gantert hat beobachtet, dass „ZIZ ist jetzt in aller Munde“ sei. Mit Blick auf vorgelegten ersten Wegweisungen zeichnen sich für Gantert gute Entwicklungsmöglichkeiten ab. Er nennt die Belagssanierung in der Marktstraße oder die neue Stadtmöblierung. Außerdem führt er die geplanten Veranstaltungen an – zum Beispiel das Kindertheater-Festival im Oktober. Aber er mahnt auch. „Wir dürfen uns nicht verzetteln – und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die avisierten Veranstaltungen keine Strohfeuer werden.“

Sie müssen langfristig funktionieren. „Da brauen wir Nachhaltigkeit“, fordert Dietmar Bitzenhofer, „denn ab 2025, 2026 sind die Fördergelder aufgebraucht.“ Was sich bis dahin nicht verstetigt habe, überlebe nicht. Um so mehr seien die „Innenstadtakteure“ gefragt, die Impulse mit eigener Kraft weiterzutragen. Was aber nur dann funktionieren kann, wenn die Beteiligten sich nicht als „Erfüllungsgehilfen sehen, sondern sich als selbstbestimmte Akteure verstehen dürfen“, betont Bitzenhofer.

Vertrauensbildung bei Hausbesitzern

Neben der Innenstadtbelebung ist die Wohnungsfrage ein wichtiges Thema der Freien Wähler. „Der Anstoß zur Gründung einer städtischen Wohnbaugesellschaft kam von uns – wurde aber leider von der Verwaltung sehr lange recht stiefmütterlich behandelt“, erklärt Dietmar Bitzenhofer. Er wünscht sich, dass die Stadt bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in eine Vorbildrolle schlüpft. „Zum einen als „Bauherr“ oder auch als Interimsmieter“, schlägt Bitzenhofer vor. Das würde jene Vermieter beruhigen, die etwa aus Angst vor Mietnomaden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen.

Aufgabe städtischer Baupolitik sei das Fördern von Wohnungsbau, nicht das Ausbremsen durch Auflagen. | Bild: Jörg Büsche

Markdorf Freie Wähler fordern mehr Transparenz und Nachdruck im Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Bauen fördern und nicht bremsen

Solches Vorgehen entspräche dann auch Markus Ganterts Wunsch „nach pragmatischen Lösungen im Bereich der kommunalen Wohnungsbaupolitik“. Ihn ärgert, dass der Rat beschließt, im Neubaugebiet Torekelhalden den besonders strengen 40-Plus-Standard einzufordern. „Hier gilt es doch abzuwägen, ob das Erstellen neuen Wohnraums nicht doch wichtiger ist, als die höchstmögliche Energieeinsparung vorzuschreiben.“ Bauen solle ermöglicht, nicht verhindert werden. Weniger Ideologie, mehr Nüchternheit wünscht sich Gantert auch im Umgang mit Investoren. „Die sollte man doch bitte nicht von vornherein unter Generalverdacht stellen.“ Und etwas mehr „Beinfreiheit für Investoren“ ermögliche sicherlich preisgünstigeres Bauen.

Photovoltaik-Anlagen auf den städtischen Gebäuden sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Aus Sicht der Freien Wähler stehen sie aber zu sehr im Vordergrund. | Bild: Jörg Büsche

Schließlich kommen Gantert und Bitzenhofer doch noch aufs Thema Klima zurück – im Zusammenhang mit „lösungsorientiertem Handeln“, das Markus Gantert einfordert. Er verweist aufs umsichtige Vorgehen Eva Glögglers, Sachbearbeiterin für Klimaschutzfragen. „Die Ziele sind gesetzt“, da seien sich alle einig. Doch jeden Druck auf Verwaltung oder Bürger betrachtet Gantert „als überhaupt nicht zielführend“.

Mehr Platz für die Jugend in der Stadt

„Rein in die Stadt“ lautet ihr Motto für die Jugend. Für sie wünschen sich Bitzenhofer und Gantert einen zentral gelegenen Treffpunkt. Es ist zu überlegen, ob der Jugendtreff „Zepp“ besser in die Innenstadt verlegt werden sollte. Ein weiterer Wunsch wäre: mehr Events für die Jugendlichen. Auch denkt Dietmar Bitzenhofer über weitere Anlaufstellen nach – nicht nur für Jugendliche: etwa an eine innerstädtische Dependance der Bibliothek oder der Volkshochschule. „Einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen.“ Möglichkeiten sieht er viele. Zum Beispiel ein Sommer-Open-Air-Kino – gerne in Zusammenarbeit mit den bewährten Betreibern vom Theaterstadel.