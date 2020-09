Mit einem symbolischen Spatenstich ist am Freitagnachmittag an der Ortsdurchfahrt Kluftern der offizielle Startschuss für ein Wohnprojekt des ortsansässigen Baubüros Bruhn gegeben worden. An der Markdorfer Straße entstehen zwei energieeffiziente Gebäude mit 16 Wohnungen.

So werden die Gebäude an Klufterns Ortsdurchfahrt aussehen. Das Motiv zeigt die Nordansicht. | Bild: Baubüro Bruhn

Uwe Bruhn – Geschäftsführer, Bausachverständiger (DESAG), Gebäudeenergieberater (HWK) und Zimmermeister – erläuterte Besonderheiten dieses Klufterner Wohnprojektes: „Die Gebäude entstehen mach KfW 55-Standard. Das bedeutet deutlich weniger Energieverbrauch, als es noch vor drei Jahren üblich war.“ Beispiel: Ein klassischer vier Personenhaushalt habe nach dem Standard vor drei Jahren rund 500 Liter Heizöl pro Jahr verbraucht. „Durch KfW 55 ist ein Wert von 275 Litern machbar“, so Bruhn.

Nicht nur einen optischen Akzent, sondern auch einen mikroklimatischen Effekt stellen die beiden Moosfassaden dar. | Bild: Baubüro Bruhn

Eine weitere Besonderheit: Die Gebäude erhalten auf zwei Flächen zu je 15 Quadratmetern Moosfassaden. Das sei wie eine vorgehängte Wandverkleidung, auf der das Moos wächst, erklärte Bruhn. „Solche Moosfassaden gelten als effektive Feinstaubfänger, das haben Tests ergeben. Man müsste mindestens zehn Bäume pflanzen, um den gleichen mikroklimatischen Effekt zu erreichen, wie mit den 30 Quadratmetern Moos.“

Video: Ganter, Toni

Während des symbolischen Spatenstichs hat Bruhn eine kurze Ansprache gehalten. „Hier in der neuen Mitte von Kluftern entsteht eine schöne Wohnanlage mit begrünten Dachflächen und einer Moosfassade. Dieses Grün in unserer Gemeinde soll ein Zeichen setzen – nur ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz, aber als Pilotprojekt doch ein Schritt in die richtige Richtung.“

Geplante Bauphase von rund 18 Monaten

Fertigstellung soll im ersten Quartal 2022 sein. Derzeit sei schon ein Gutteil der Wohnungen verkauft. Das Gesamtvolumen beziffert Bruhn auf rund 9 Millionen Euro, davon 7 Millionen Euro Baukosten.