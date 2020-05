Zu einem Ölunfall kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr am Kreisverkehr Ittendorfer Straße/Ravensburger Straße. Wie Feuerwehr und Polizei berichten, hatte eine landwirtschaftliche Zugmaschine wegen eines geplatzten Hydraulikschlauches eine größere Menge an Hydrauliköl verloren.

Kurzzeitig Gefahr für städtisches Abwassersystem

Die Ölspur erstreckte sich auf einer Länge von rund 200 Metern im Kreisverkehr und in die Ravensburger Straße hinein. Laut Feuerwehr habe die Gefahr bestanden, dass das Öl über einen Gully in das Abwassersystem gelangt wäre. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und band das Öl mit einem Bindemittel ab.

Eine 200 Meter lange Ölspur erstreckte sich auf der B-33-Ortsdurchfahrt. | Bild: Martin Scheerer, Feuerwehr Markdorf

Einsatz dauert rund zweieinhalb Stunden

Während des Einsatzes mussten die Einsatzstelle und der Kreisverkehr gesperrt werden. Aus Fahrtrichtung Meersburg wurde der Verkehr in diesem Zeitraum über die Bernhard- und die Gutenbergstraße umgeleitet. In der Zwischenzeit habe der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine sein Fahrzeug wieder behelfsmäßig reparieren und fahrbereit machen können, so die Feuerwehr in ihrem Bericht. Nachdem die Umweltgefahr gebannt und die Fahrbahn gereinigt war, habe der Einsatz nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden können. Im Einsatz der Feuerwehr Markdorf waren der Einsatzleitwagen, der Rüstwagen und der Gerätewagen Transport.