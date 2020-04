Als sich Annika Imhof am 23. März per Email an die Markdorfer Lokalredaktion des SÜDKURIER wendet, sitzt die 18-jährige Markdorferin aufgrund der Corona-Pandemie in Guatemala fest. Sie möchte auf ihre Situation aufmerksam machen, aber die Hoffnung auf eine schnelle Rettung hat sie damals nicht. In dieser schwierigen Zeit haben ihr die zahlreichen lieben Nachrichten und der Zuspruch von Familie, Freunden und auch Fremden großen Rückhalt gegeben und sehr geholfen, sagt sie diese Woche im Telefonat mit dem SÜDKURIER.

Letztlich geht dann alles ganz schnell. Für Ende März werden zwei Rettungsflüge angekündigt und Annika Imhof, die die Wartezeit mit 15 Touristen aus der ganzen Welt in einem Hostel verbracht hat, wird von der Deutschen Botschaft aufgefordert, sich in den Großraum Guatemala-City zu begeben, wovon sie rund acht Stunden Fahrzeit entfernt ist.

Eindürcke von der Reise: Sonnenuntergang von der Spitze einer Pyramide. | Bild: Annika Imhof

Bus der britischen Botschaft bringt sie nach Guatemala-City

Ein Bus, der von der britischen Botschaft entsandt wird, bringt sie, vier Briten und weitere Deutsche von Flores in die Stadt. „Wir hatten einfach wahnsinnig viel Glück“, sagt die 18-Jährige.

Team der Deutschen Botschaft in Guatemala. | Bild: Annika Imhof

Am 30. März wird sie mit der zweiten Rettungsmaschine ausflogen, am 31. März – am Geburtstag ihres Vaters – landet sie in Frankfurt.

Dankbar für die „unglaubliche Leistung“

„Ich bin einfach unfassbar dankbar, welche unglaubliche Leistung seitens der Regierung und der Botschaft vollbracht worden ist, um uns alle so schnell und sicher nach Hause zu holen“, so Annika Imhof, deren eigentlich auf mehrere Monate ausgelegte Weltreise nun früher beendet ist als geplant.

„Aber auch da bin ich dankbar für die schönen Wochen, die ich noch erleben durfte“, sagt die 18-Jährige. Sie glaubt nicht daran, dass das Reisen so schnell wieder möglich sein wird.

Das Flugzeug, mit dem Annika Imhof die Heimreise antreten durfte. | Bild: Annika Imhof

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hat sie sich in die freiwillige Selbstisolation begeben und lebt seit 14 Tage in einem Haus der Familie in Ulm. Dort kümmern sich Angehörige um sie und kaufen für sie ein. Die Tage hat sie genutzt, um Abstand zu gewinnen und die Ereignissen zu verarbeiten. Ihr Eltern kamen an Ostern zu einem Besuch vorbei – das Treffen fand allerdings nur am Fenster und mit ausreichend Abstand statt.

Annika Imhof freut sich auf Rückkehr nach Markdorf

Eigentlich könnte sie nun nach Markdorf zurückkehren, doch da sie leichte Erkältungssymptome aufweist, möchte sie auf Nummer sicher gehen. Annika Imhof hofft darauf, kommende Woche wieder in Markdorf sein zu können und dann möchte sie alles Weitere auf sich zukommen lassen. Genauso wie die Kosten für den Rettungsflug, den muss sie zum Teil selbst finanzieren, wie hoch die Summe sein wird, stehe noch nicht fest.