Qualität gut – Quantität schlecht: Auf diesen vereinfachten Nenner kann man die diesjährige Apfelernte bringen, was das Streuobst betrifft. Dazu Philipp Kopp von der Mosterei Kopp in Obersiggingen: „Hier spreche ich vom Hochstamm. Die Mengen sind sehr gering, wir haben vielleicht 60 Prozent vom Vorjahr. “ Man betrachte immer einen Zehnjahres-Zeitraum, jährlich wechselnde Ertragsschwankungen berücksichtigend. Demzufolge sei die Ernte von der Menge her im dritten Jahr in Folge unterdurchschnittlich. Das gilt für den regionalen Einzugsbereich der Mosterei von rund 25 Kilometern rund ums Deggenhausertal. Gelegentlich merke man kleine Unterschiede je nach Lage, aber in diesem Jahr nicht, so Kopp.

Saftware: Philipp Kopp mostet in Obersiggingen den Ertrag der Streuobstwiesen im Deggenhausertal. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. | Bild: Thomas Kapitel

Stimmt der Preis? Erst am Ende wird alles durchgerechnet

Ob der Preis für Apfelsaft und -most dann höher angesetzt werden muss? Das wird sich erst herausstellen. „Wenn alles im Tank ist, wir sind schon in der Endphase, müssen wir alles durchrechnen, die Preise für die Äpfel berechnen, schauen, wo wir stehen und dann kalkulieren.“ Der Aufwand beim Streuobst ist groß. Die Mosterei Kopp ist dazu noch EU zertifizierter Bio-Verarbeiter und als erste Mosterei im „Apfelsaftprojekt“ vom Nabu und BUND und stellt den BUND-Streuobstapfelsaft aus 100 Prozent ungespritztem Streuobst her. Kopps haben selbst 300 Streuobstbäume. Daher weiß Landwirt und Fruchtsafter Philipp Kopp um die Problematik und den Aufwand: Die Erträge seien viel geringer beim Streuobst, dafür punkte es bei der Aromatik und der Streuobstapfel habe einen ganz anderen Geschmack als Saft aus Tafeläpfeln.

Trotz Regens müssen die Äpfel auf den Feldern des Obsthofs Marquart in Ittendorf geerntet werden. | Bild: Christiane Keutner

Auf dem Obsthof Marquart wird fleißig gearbeitet

Blick auf einen anderen Obsthof: Es nieselt und die Temperaturen sind plötzlich gesunken. Trotzdem pflücken die polnischen und rumänischen Erntehelfer vom Ittendorfer Obsthof Marquart unverdrossen, prüfen die Äpfel, bevor sie sie sorgfältig in die Kisten legen. Als „mager“ würde Tobias Marquart die Apfelernte 2023 nicht bezeichnen. „Es ist eine normale Ernte.“ Allerdings gebe es wetterbedingt mehr Ausfall durch Sonnenbrand und ein paar Schädlinge, die sich bei warmem und heißem Wetter wohlfühlen und optimale Lebensbedingungen haben. „Die bekämpfen wir mit dem uns erlaubten Pflanzenschutz.“ Gegen den Apfelwickler kamen sie aber fast nicht an, denn auch nachts kühlte es oft nicht ab.

Alexandra Koaoc hat sich dick eingemummt, um der plötzlichen Kälte etwas entgegenzusetzen. | Bild: Christiane Keutner

Die Ernte fährt Ariel Kosterna ein, der auch als Dolmetscher fungiert. | Bild: Christiane Keutner

Die Qualität findet Tobias Marquart gut. Nur bei den Frühsorten, wie beim Elstar, seien die Äpfel ein bisschen weicher als sonst; diese Sorte mag keine Hitze. Im Großen und Ganzen sei 2023 wahrscheinlich ein besseres Jahr für hiesige Produzenten als das Jahr zuvor mit seiner riesigen Menge aus dem gesamten Europa, die dann auf den Preis gedrückt habe.

Auf verschiedene Sorten setzen

Neue Sorten ziehe man immer in Erwägung, gerade in Hinblick auf die Klimaerwärmung. Hier ahnt Tobias Marquart das Ende des beliebten Elstar, der überall im deutschen Raum bekannt ist. „Ich glaube, dass der in zehn Jahren nicht mehr produziert wird.“ Gut ist, wenn man auf verschiedene Sorten setzt: Der Gala liebt die Wärme, dem habe es dieses Jahr gefallen, es gebe eine gute Qualität, Größe und Farbe betreffend.

Aber auch für die Sorte Jonagold, den sogenannten Brotapfel, sieht die Zukunft nicht so rosig aus. „Über kurz oder lang wird er nicht mehr im großen Stil angebaut werden“, so der Obstbauer. Das liegt an der immer früheren Vegetation mit früher Blüte, die dann leider später noch Frost ertragen muss. Das verzeiht der Jonagold nicht. Ansonsten habe er jedes Jahr große Mengen gebracht und sei immer gut zu verkaufen gewesen. Da müsse man nun vermehrt auf Sorten setzen, die mit extremer Wetterlage und Frostereignissen klarkämen.

Calin-Ovidiu Csurcui prüft die Äpfel erst, bevor sie in die Kisten gelegt werden. | Bild: Christiane Keutner

Alternanz und Apfelwickler Unter Alternanz versteht man die Schwankung des Fruchtertrages im zweijährlichen Rhythmus an Obstbäumen, insbesondere bei Kultur-Apfel und Kultur-Birne sowie an Olivenbäumen und Zwetschgen, häufig ausgelöst durch Einflüsse der Witterung. Der Apfelwickler ist ein Schmetterling, ein Nachtfalter aus der Familie der Wickler. Die Raupen des Apfelwicklers werden im Obstbau und Hausgarten als Schädling angesehen.

Größe spielt eine wichtige Rolle

Der beliebteste Apfel sei laut Tobias Marquart immer noch der Elstar mit dem etwas säuerlichen Geschmack, bei der jüngeren Generation komme der Gala besonders gut an, aber auch die neueren Sorten wie Fuji oder Kiku. Die Größe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Die mittlere mit rund sieben bis acht Zentimetern Durchmesser sei bei den deutschen Kunden am meisten nachgefragt, während beispielsweise russische Landsleute eher große Äpfel mögen.

Der Club-Apfel „Evelina“ schmeckt mit einem Mix aus Süße und leichter Säure. | Bild: Christiane Keutner

„Miserable Bilanz“ bei Bernhard König in Hefigkofen

Bei Bernhard König aus Hefigkofen fällt die Bilanz dagegen miserabel aus: „So eine schlechte Ernte hatten wir noch nie. Ich denke, nachdem wir die letzten Jahre immer großen Ernten hatten, haben die Bäume jetzt mal ausgesetzt.“ Auf minimum 50 Prozent weniger beziffert er die Menge in 2023. Gut sei das Ergebnis bei der Sorte Gala gewesen, noch zufrieden war er mit Elstar, obwohl diese die Hitze nicht vertrage.

Bei Bernhard König aus Hefigkofen fällt die Bilanz miserabel aus. (Archivbild) | Bild: Christiane Keutner

Wenigstens kann Bernhard König mit dem Entgelt zufrieden sein: „Der Preis ist ordentlich bis jetzt. Für die Mostäpfel bekommt man 18 Euro für 100 Kilo, 2022 waren es nur 10 Euro.“