„Die Größe der Äpfel ist gut, weil wir ein sonniges Jahr hatten. Im Juli herrschte zwar Trockenheit, aber unterm Strich sind wir relativ gut weggekommen, da wir etwas Regen hatten. Der hat gerade so gereicht“, berichtet Erhard Karrer vom Biolandhof in Ahausen. Dieses Jahr gebe es fünf Millimeter mehr Wachstum, ein Mehrertrag von 20 Prozent. Er als eher etwas extensiver Biobetrieb spüre die Nachwehen vom Frostjahr 2017: 2018 hingen die Bäume dann voll, im Folgejahr waren es weniger Äpfel bei den alternierenden Sorten, von denen er recht viele hat. Alternanz ist die Schwankung des Ertrags im zweijährigen Rhythmus und oft auch vom Wetter bestimmt.

Obst aus Polen drückt die Preise

Von Konkurrenz durch Importe sind Karrers weniger betroffen als herkömmlich arbeitende Landwirte. „Zu sagen, wir sind fein raus, wäre übertrieben, aber im Naturkostbereich wird stärker deutsche und regionale Herkunft bevorzugt.“ Der größte europäische Apfelerzeuger sei Polen; im Biobereich sei er nicht so stark vertreten. Schon hier wirkte sich die Politik aus: Als die Krim annektiert wurde und Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, konterte Russland mit einem Einfuhrverbot für Obst aus Polen. So geriet der Obstmarkt durcheinander: Polen lieferte verstärkt in den Westen. Das drücke auf die Preise, sagt Erhard Karrer.

Das prognostiziert der Fachverband Laut Obstregion Bodensee, ein Fachverband, der rund 1000 Obstbauern mit etwa 9000 Hektar Anbaufläche vertritt, beträgt die geschätzte Erntemenge am See rund 258.000 Tonnen. Das entspricht laut Mitteilung des Verbands einem Plus von rund 14 Prozent gegenüber 2021 mit 228.000 Tonnen und liege auch über dem langjährigen Mittel. Am See seien Jonagold, Elstar und Gala die häufigsten Sorten und machten rund 60 Prozent aus. Mit 12 Prozent gebe es bereits einen recht großen Anteil an neueren Klubsorten.

Zudem gehe es zunehmend ums Aussehen, der Geschmack sei eher untergeordnet. Rote Äpfel seien angesagt. „Die Leute meinen, wenn ein Apfel gelblich ist, sei er auch weich. Das stimmt so nicht“, so Karrer. Grundfarben hingen von der Sorte ab. Es gebe welche, die halt nicht so gut aussähen, dafür aber hervorragend schmeckten. Die blieben aber liegen, denn die Leute seien nicht so versuchsfreudig und kauften überwiegend nach dem Auge, bedauert er.

Kälteeinbrüche, Hagel und Sonnenbrand

Wegen des Klimawandels mache den Obstbauern besonders der frühe Austrieb zu schaffen, 2022 bereits im März, so Karrer weiter. Da gebe es regelmäßig Kälteeinbrüche. Man kämpfe mit den immer krasseren und unberechenbaren Wetterkapriolen und vermehrten Hagelschauern. Neben Pilzkrankheiten und bestimmten Insekten verursachen zu viel Sonne und hohe Temperaturen Schäden wie Sonnenbrand, berichtet Karrer. Die Haut der Äpfel bekomme orangefarbene Wangen, verkorke, die oberste Schicht werde weich und schmecke wie Apfelmus. „Dieses Jahr hielten sich die Schäden noch in Grenzen.“ Ein weiterer „Feind“ kommt laut Karrer hinzu: „Ich habe sehr robuste Sorten, die widerstandsfähig gegen heimische Krankheiten sind. Aber bei uns macht sich ein subtropischer Pilz breit, der die Bäume mit der Marssonina-Blattfallkrankheit infiziert.“

Preisdruck durch hohe Energiekosten

Dem nicht genug: Preisdruck verursachen auch die gestiegenen Energiekosten und damit Transportkosten. Doch die Erzeuger bekämen nicht mehr für ihre Ware. Da die meisten Äpfel im Frühjahr verkauft werden, müssten sie – mit Energieaufwand – gelagert werden. Über allem steht weiterer Druck: Die Abnehmer brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit, damit sie wiederum ihre Kunden bedienen können. „Sonst kaufen sie im Ausland ein“, erzählt Karrer.

Thomas Braun vom Hundweiler Hof bei Ittendorf wirbt für die einheimischen Äpfel vom Bodensee. Es brauche keine Ware aus dem Ausland. | Bild: Christiane Keutner

„Die Qualität ist ganz gut, der Preis schlecht“, sagt Thomas Braun vom Hundweilerhof in Ittendorf. „Wir können die Äpfel nicht einlagern, weil die Energiekosten fürs Lagern zu hoch sind, und werden das Obst gleich zu Saft verarbeiten.“ Dabei sei die Sorte Cameo hervorragend lagerfähig.

Mindestlohn steigt, doch die Preise bleiben niedrig

„Was uns alle drückt, ist der Mindestlohn. Der Pflücker hat es verdient, keine Frage, aber wir können die Erhöhung nicht an die Käufer weitergeben“, sagt Braun. Jeder solle verdienen – wenn der Erzeuger als erster in der Kette angemessen bezahlt würde. So gehe es auf die Kosten des Landwirts bei gleichbleibend schlechten Preisen. „Wir haben viel ausländische Ware im Regal. Warum brauchen wir einen Granny Smith, wenn wir hier tolle Ware haben? Wir brauchen keine Äpfel aus Neuseeland oder Australien“, sagt Braun. Der Import drücke den Preis zusätzlich, die Lebensmittelketten kauften auch Äpfel aus Südtirol. „Der Diesel ist wohl noch günstig“, witzelt Braun, obwohl ihm nicht wirklich danach zumute ist.

Einige Sorten durch den Klimawandel gefährdet

Manche Apfelsorten sind durch den Klimawandel gefährdet. Der Boskoop gedeihe nicht, wenn es zu warm ist. Den sehr beliebten Jonagold werde er wohl nicht mehr verkaufen können, weil eine Einzelhandelskette ihn nicht mehr ordere. „Das ist ein super Apfel, der schmeckt, aber der Apfel muss heutzutage dunkelrot aussehen. Da schwenkt man schnell auf neue Sorten um.“ Der Trend, stets etwas Neues haben zu wollen, mache auch im Obstkorb nicht Halt. Ein Baum sollte 15 Jahre stehen, so Braun, nach fünf Jahren werde jedoch bereits nach einem anderen Apfel verlangt. „Aber es ist immer schwierig, so einen Trend mitzugehen.“

Bernhard König, hier führt er Gäste beim Ferienprogramm durch seinen Obstgarten, freut sich dieses Jahr über eine gute Ernte, aber kritisiert die schlechten Preise. | Bild: Christiane Keutner

Neben dem Geschmack ist den Kunden auch die Farbe wichtig

Bernhard König vom gleichnamigen Obsthof in Hefigkofen berichtet, die Menge sei hervorragend. „Wir hatten immer wieder durch Gewitterregen Feuchtigkeit, die Sonne schien ständig, bei uns gab es keinen Hagel und so kam es zu Fruchtgrößen, wie wir sie selten hatten.“ Auch geschmacklich seien die Äpfel sehr gut. Dass dies eher eine untergeordnete Rolle spielt, mag er so nicht bestätigen: „Die Leute, die privat kaufen, wollen, dass der Apfel schmeckt. Klar, die Farbe ist auch wichtig.“ Zwar seien die Früchte dieses Jahr größer, aber die Notierung des Preises befinde sich seit Jahren auf dem gleichen Niveau.