Markdorf vor 1 Stunde

Oben scheint die Sonne: Starter beim SÜDKURIER-Gehrenberglauf werden für die Anstrengung belohnt

78 Teilnehmer sind am Sonntag beim Hauptlauf des SÜDKURIER-Gehrenberglaufs an den Start gegangen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der Sieger Karol Galas lief einen neuen Streckenrekord.