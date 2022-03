Schüler und Eltern haben am Mittwoch die entsprechende Post bekommen: Realschule und Gymnasium am Bildungszentrum veranstalten am Donnerstag, 17. März einen gemeinsamen Spendentag für Rainer Zankers Ukraine-Hilfsaktion. „Fassungslos über die Tragik des Krieges in der Ukraine, können wir aus der Ferne das Geschehen kaum beeinflussen“, wendet sich Diana Amann, Direktorin des Gymnasiums, an die Eltern. Diese Hilflosigkeit mache traurig. Daher wolle man an der Schule nun vor Ort die bestmögliche Unterstützung bieten.

Einzelaktionen sollen zu Gesamtaktion gebündelt werden

Mit der gemeinsamen Schulaktion wollte man die vielen Einzelaktionen, die in den Klassen bereits entstanden waren, koordinieren und zusammenführen, berichtet Amann auf Anfrage. Nachdem Lehrer bereits eigenständig bei Zanker angefragt hätten respektive sich auch in seiner Initiative engagieren, gehe es nun darum, aus den Einzelaktionen eine große Gesamtaktion zu machen. Der Vorschlag dazu, so Amann, sei aus der Verbundschule, der Realschule, gekommen.

Vor der Halle neben dem Weber-Firmenparkplatz verpacken Helfer von Rainer Zankers (Zweiter von links) Aktion Hilfsgüter für die Ukraine. Nun unterstützt auch das Bildungszentrum die große private Initiative. | Bild: Andreas Lang

Der BZM-Spendentag beginnt bereits in der ersten Schulstunde. Schüler können ihre Sach- und Geldspenden direkt in der Schule abgeben. Die Gymnasiasten geben ihre Spenden im Theaterstudio 2 ab. Dort werden sie von den Schülern der Klasse 6d, älteren Schülern sowie den Fachlehrern der 6d entgegengenommen und in Kartons verpackt. Jede Klasse wird dabei ein bestimmtes Zeitfenster für die Abgabe ihrer Spenden zugewiesen bekommen. Ebenso verfährt man an der Realschule. Dort sind die Lernräume 1.28 und 1.29 die zentralen Annahmestellen.

„Jeder spendet, so viel er tragen kann“, lautet das Motto des BZM-Spendentages für die Ukraine. Mitbringen können die Schüler Hygieneartikel, Dosen mit Fleisch oder Eintöpfen, Instantkaffee, Tütensuppen, Knäckebrot, Zwieback, Tee oder Verbandskästen – alles, was sich leicht verpacken und stapeln lässt und haltbar ist. Größere Artikel wie etwa Decken oder Kleidung sollten hingegen direkt bei der Initiative abgegeben werden, wochentags zwischen 16 und 18 Uhr in der Halle beim Weber-Firmenparkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße.